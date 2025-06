Geburtstagsparade für König Charles – ein Ereignis überschattet das Spektakel

London erleuchtet in Rot-Blau-Weiß: Am Samstag findet die traditionelle Geburtstagsparade „Trooping the Colour“ für König Charles statt. In diesem Jahr wird das pompöse Spektakel allerdings von dem tragischen Flugzeugunglück in Indien überschattet, bei dem auch Dutzende Briten starben.

Mit einer Schweigeminute haben die Royals in London bei der traditionellen Geburtstagsparade des britischen Königs der Opfer des Flugzeugabsturzes in Indien gedacht. Charles III. (76), zu dessen Ehren die als „Trooping the Colour“ bekannte Parade abgehalten wird, trug eine schwarze Armbinde. Mehr als 240 Passagiere, darunter Dutzende Briten, und weitere Menschen am Absturzort sind bei dem Unglück am Donnerstag gestorben.

Königsfamilie trug Trauerbinden über Uniformen

Charles und seine Frau, Königin Camilla (77), waren per Kutsche, begleitet von Hunderten Gardesoldaten, die Prachtstraße The Mall vom Buckingham-Palast zum zentralen Exerzierplatz Horse Guards Parade gefahren. Tausende Menschen säumten den Weg, um bei strahlendem Wetter einen Blick auf die Königsfamilie zu erhaschen.

Auch Thronfolger Prinz William (42), Charles’ Schwester Prinzessin Anne (74) und deren jüngster Bruder, Prinz Edward (61), trugen Trauerbinden über ihrer Uniform. Sie folgten dem Königspaar zu Pferd. Camilla trug ein weißes Kostüm mit passendem Hut.

Kate nach Krebserkrankung wieder dabei

Prinzessin Kate (43), die sich eine Kutsche mit ihren Kindern Prinz George (11), Prinzessin Charlotte (10) und Prinz Louis (7) teilte, erschien im türkisfarbenen Outfit mit breitkrempigem Hut. Sie nahm erstmals seit ihrer Krebserkrankung im vergangenen Jahr wieder an der gesamten Veranstaltung teil, was viele Royal-Fans freuen dürfte.

Kates kurzer Auftritt im vergangenen Jahr auf dem Balkon des Buckingham-Palasts war mit großer Erleichterung aufgenommen worden. Sie hatte sich zuvor monatelang wegen einer Krebserkrankung aus dem öffentlichen Leben zurückgezogen. Inzwischen ist ihre Chemotherapie abgeschlossen.

König Charles, dessen Krebsdiagnose nur kurz vor der Kates bekannt gemacht wurde, muss sich weiterhin einer Behandlung unterziehen. Er kehrte jedoch rasch wieder zu seinen öffentlichen Aufgaben zurück.

„Trooping the Colour“ ist eine Militärparade, die auf das 18. Jahrhundert zurückgeht. Mit dem Begriff „Colour“ (zu Deutsch eigentlich „Farbe“) ist die Fahne gemeint, die bei der Parade präsentiert wird.

Jedes Jahr ist ein anderes der fünf Infanterie-Garderegimenter des Königs damit beauftragt, in diesem Jahr sind es die sogenannten Coldstream Guards.

An der Parade nehmen jedes Jahr mehr als 1000 Soldaten teil – viele davon in roten Paradeuniformen mit Bärenfellmütze, sowohl zu Fuß als auch auf dem Pferd. Hinzu kommen Militärkapellen und andere Teilnehmer.

Krönendes Finale ist Überflug über den Palast

Wegen des Wetters findet die Parade traditionell im Juni statt. Charles hat eigentlich am 14. November Geburtstag. Zum Abschluss führt eine Prozession wieder zurück zum Buckingham-Palast.

Krönendes Finale ist der Überflug von Dutzenden Militärflugzeugen über den Palast. Dabei winken die Royals traditionell den Schaulustigen vom Balkon aus zu. Für Charles ist es die dritte Parade als Monarch.

Zum ersten Mal war er 1951 als Dreijähriger dabei, damals war noch sein Opa, George VI., König. Von 1952 bis zu ihrem Tod 2022 im Alter von 96 Jahren, war dann Elizabeth II. britische Königin. (dpa/mp)