Klare Kante: „Heute Show“-Star lästert über „Bauer sucht Frau“

Köln/Unterföhring -

Überraschender neuer Auftritt von Lutz van der Horst (42, hier mehr zu ihm nachlesen und im Video sehen)!

Der „Heute Show“-Politiker-Quäler ist ab sofort bei Sat.1 die „Kuppelmutter“ für Oma und Opa. Am Sonntag (18 Uhr) sehen ihn erstmals Millionen Zuschauer als Moderator der neuen Datingshow „Hotel Herzklopfen“ für Singles ab 60, die Show läuft ab sofort wöchentlich.



Wie die Show genau läuft, sehen Sie hier im Video:

In der ersten Ausgabe holte der Kölner die Kandidaten per Traktor ab. Warum er sich trotzdem von „Bauer sucht Frau“ & Co. abgrenzt, erklärte er uns im Interview.

Der ZDF-Comedian als „Kuppel-Papa“ bei Sat.1? Da hätten wir ihn nicht erwartet! „Ich möchte nicht in eine Richtung festgelegt werden“, erklärt Lutz van der Horst. „Ich bin kein Kabarettist, sondern möchte einfach unterhalten und meine Art von Humor vermitteln. Auf ganz unterschiedliche Art und Weise.“

Und das versucht er mit Abgrenzung – vom „Fremdschäm-Kuppeln“ anderer Formate wie „Bauer sucht Frau“ oder „Schwiegertochter gesucht“.

Lutz van der Horst will mit den Kandidaten lachen – nicht über sie

Nur deshalb habe er bei „Hotel Herzklopfen, das im Original schon länger im belgischen Fernsehen läuft, zugesagt: „Es ist zwar eine Datingshow, aber frei von Zynismus. Wir führen in ‚Hotel Herzklopfen‘ niemanden vor, sondern wir zeigen ältere Menschen und Liebe im Alter, ohne uns über sie lustig zu machen. Wir lachen mit den Leuten und nicht über sie.“

So kennen wir Lutz van der Horst in der „heute show“ - furchtlos auf Parteitagen, wie hier bei der FDP (links Parteivize Wolfgang Kubicki). picture alliance / dpa Foto:

Ein bewusster Fingerzeig an die Kuppel-Kolleginnen Inka Bause oder Vera Int-Veen:



„In den anderen Formaten läuft das ja umgekehrt: Da hat man bei der Moderation das Gefühl, sie nehmen die Leute ernst, aber in Wahrheit wird abgeledert und man zeigt sie in peinlichen Situationen. Davon setzen wir uns ab. Sonst hätte ich das auch nicht gemacht.“

„Wir hätten Big-Brother-mäßig sein können“

Ein Beispiel gefällig? „Am Ende jeder Folge haben wir zum Beispiel immer eine Date-Situation in einem Chalet. Da hätte man auch Big-Brother-mäßig Kameras installieren können, um zu gucken, ob da was läuft. Aber das wollten wir nicht.“

Die Crew vom „Hotel Herzklopfen“ - hinten die Kandidaten, vorne die Kuppel-Eltern. Sat.1 Foto:

Klare Kante! Aber bringt das auch Quote? Schalten die Leute bei Harmonie ein? Er hofft darauf:



„Ich glaube, die Menschen haben wieder Lust auf positive Botschaften und ich hoffe, dass sie etwas Aufrichtiges sehen wollen. Wir zeigen alte Menschen, die übrigens teilweise fitter sind als ich selbst, und die viel Spaß haben. Das wollten wir auch zeigen: Alt sein kann Spaß machen.“

Die Forderung des TV-Stars: „Ganz normale alte Leute gehören wieder ins Fernsehen. Sie sitzen ja auch davor. Ich vermisse die gerade.“