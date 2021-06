Kiffen und Knutschen: So crazy feiert Madonna ihren 62. Geburtstag

Kingston –

Madonna wird zwar auch nicht jünger – aber sie verhält sich so! An ihrem 62. Geburtstag tanzte, kiffte und knutschte „Madame X“, wie sie sich mittlerweile nennt, mit ihrem 25-jährigen Lover auf Jamaika. Immerhin schien die in letzter Zeit leicht wirre Sängerin dabei endlich mal wieder entspannt zu sein …

Während viele Stars ihre Geburtstage mit zunehmendem Alter klammheimlich ignorieren, machte Madonna großes Birthday-Brimborium. Bizarres Highlight: Auf Instagram postete sie einen Facetime-Chat mit ihrem Chihuahua! „Rufst du mich an, um zu erfahren, was ich mir zum Geburtstag wünsche? Es sind nur noch ein paar Tage“, flötete sie. Der Hund schaute betreten und schwieg.

Madonna feiert Geburtstagsparty auf Jamaika

Ziemlich durchgeknallt fanden wohl auch viele Madonnas Idee, ihren Geburtstag in Corona-Zeiten mit einer Sause auf Jamaika zu zelebrieren. Die „Partycrew“, die sie auf Instagram postete, ist sehr überschaubar – und besteht vor allem aus Leuten, die für die Sängerin arbeiten.

Unter den Gästen natürlich ihre Adoptivkinder David (14), Mercy (14), die siebenjährigen Zwillingen Estere und Stella, ihre Tochter Lourdes (23) und Ahlamalik Williams. Der ist Tänzer, 25 Jahre alt und ihr Lover. Also Madonnas Lover, nicht der ihrer Tochter! Die scheint mit Muttis Vorliebe für geschmeidig junge Bühnenakrobaten aber überhaupt kein Problem zu haben.

Immerhin scheint Ahlamalik, mit dem Madonna schon seit über einem Jahr zusammen ist, ja auch durchaus beruhigende Wirkung auf seine Chefin, äh, Liebhaberin zu haben. Madonna, deren wirre Corona-Postings („Die Wahrheit wird uns alle befreien!“) von Instagram sogar gelöscht wurden, wirkte neben ihm entspannt und ausgeglichen. Aber vielleicht lag das auch an den Blüten, die er ihr zu ihrem Ehrentag kredenzt hatte. (miri)