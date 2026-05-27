Kaulitz-Brüder erhalten „Backpfeife“ von Merkel

Bill Kaulitz bezeichnet sich als Fan von Angela Merkel. Doch sie ignorierte die Einladung in den Podcast, den er mit seinem Zwillingsbruder Tom produziert. Nun hat sich die Ex-Kanzlerin geäußert – wie reagieren die Abgewiesenen?

Bill und Tom Kaulitz haben sich enttäuscht über Angela Merkel gezeigt. Die frühere Kanzlerin hatte öffentlich auf eine Einladung in ihren Podcast reagiert – und deutlich gemacht, dass sie dort wohl nicht auftauchen wird.

„Da haben wir so richtig mal einen Korb bekommen diese Woche“, sagte Tom Kaulitz in dem Podcast „Kaulitz Hills. Senf aus Hollywood“. Darin lassen die beiden Tokio-Hotel-Musiker regelmäßig ihre Woche Revue passieren.

Angela Merkel im Kaulitz-Podcast: Bill ist enttäuscht

Tom fragte seinen Zwillingsbruder Bill, ob man immer noch Fan sein könne, „nachdem man so eine Backpfeife kriegt“. Bill Kaulitz antwortete: „Ich war heartbroken.“

Er sei richtig traurig gewesen, sagte Bill weiter. „Das hätte man auch netter machen können.“ Schließlich habe er immer viel Werbung für Angela Merkel gemacht – auch schon, als sie noch Kanzlerin war. Nach eigenen Angaben hatten die Brüder seit Jahren versucht, Kontakt zu Merkel aufzubauen. Sie hätten sie in ihren Podcast eingeladen, aber nie eine Antwort bekommen.

Ex-Kanzlerin reagiert öffentlich

Merkel äußerte sich beim WDR-Europaforum auf der Medienkonferenz re:publica in Berlin. Vor Publikum sollte sie dort zu verschiedenen „Krisenmanager-Jobs“ Stellung beziehen. Darunter war auch der Job als Managerin der Kaulitz-Brüder. Die hätten sie oft angefragt, sagte Merkel. Zugesagt habe sie aber noch nie.

Später sollte Merkel Sätze vervollständigen. Den Satz „In zehn Jahren habe ich die Kaulitz-Brüder…“ ergänzte sie mit: „…immer noch nicht im Podcast besucht“.

Merkel-Absage: Tom und Bill sind nicht böse

Böse sind die Brüder der Altkanzlerin aber nicht. Bill Kaulitz vermutete, Merkel habe wohl nur eine kecke, freche Antwort geben wollen.

„Sie hat ja Humor“, sagte er. Trotzdem habe ihn die Absage offenbar stärker getroffen als erwartet. Er glaube, dass es für ihn schmerzhafter sei, als es sein sollte. Tom Kaulitz fasste die Reaktion der Brüder schließlich so zusammen: „Sie hat uns mehr verletzt, als sie wollte.“ (dpa/mp)