Die südkoreanische Pop-Band BTS feierte in diesem Jahr ihr großes Comeback und wäre sicherlich ein großer Favorit für die Grammys. Doch die Band lehnt das Rennen um den Award ab – was ist der Hintergrund?

Die südkoreanische Erfolgsband BTS steigt nicht ins Rennen um die nächsten Grammys ein. „Wir haben uns entschieden, dieses Jahr keinen Beitrag für die Grammys einzureichen”, hieß es in einem Statement, das die sieben Musiker auf ihren Social-Media-Kanälen veröffentlichten. „Wir hoffen, dass Musik unabhängig von Region oder Sprache gehört und geliebt werden kann – einfach als Musik selbst”, hieß es dort weiter.

Protestiert die K-Pop-Band damit gegen den Award? Die Grammys hatten im Juni bekanntgegeben, fünf neue Kategorien für die begehrten Musikpreise einzuführen, darunter auch die Kategorie „Best Asian Pop Music Performance”. Damit sollten Darbietungen ausgezeichnet werden, die aus asiatischen Märkten stammen. Medienberichten zufolge gab es daran Kritik. Die Bewerbungsphase für die begehrten Musikpreise läuft noch bis zum 21. August. Die Verleihung ist für den 7. Februar 2027 geplant.

Riesen Comeback des Jahres: BTS feierte ihre Reunion-Tour

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BTS feierte diesen Monat nach einer mehrjährigen Pause ihr Konzertcomeback in Deutschland. Seit Ende 2022 hatten RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, V und Jungkook nacheinander ihren in Südkorea verpflichtenden Militärdienst absolviert. Ende März läutete die Band schließlich ihr Comeback mit dem Album „Arirang” ein, das nach dem wohl bekanntesten koreanischen Volkslied benannt ist.

Seit ihrem Debüt 2013 hat BTS einen beachtlichen Weg zurückgelegt – vom einstigen Geheimtipp aus Südkorea zur wohl erfolgreichsten Pop-Band der Gegenwart. Die Gruppe gehört zudem zu den wenigen Musikacts, denen es gelungen ist, die lange Zeit nahezu unangefochtene kulturelle Dominanz westlicher Popmusik zumindest teilweise zu durchbrechen. (dpa/mp)