Jimi Blue Ochsenknecht: Restaurant um riesige Summe geprellt – Strafbefehl!

Er hat schon wieder Ärger mit der Justiz. Schauspieler Jimi Blue Ochsenknecht (34) hat eine Rechnung für Essen und Trinken in Höhe von 1900 Euro absichtlich nicht bezahlt – nun wurde ihm eine Geldstrafe aufgebrummt. Auf Instagram sagt er, dass er sich ändern wolle.

Ein Strafbefehl über 80 Tagessätze wegen Betrugs sei rechtskräftig geworden, bestätigte ein Sprecher des Amtsgerichts München. Die Höhe der Geldstrafe blieb zunächst unklar. Zuvor hatten mehrere Medien berichtet.

Jimie Blue Ochsenknecht: Wieder Rechnung nicht bezahlt

Nach Angaben der Staatsanwaltschaft hatte Ochsenknecht im März 2022 in einem Restaurant und einer Cocktailbar in Graz eine Rechnung von insgesamt 1900 Euro zunächst absichtlich nicht bezahlt. Der Schauspieler äußerte sich auf Instagram nach Medienberichten über den Strafbefehl selbst dazu und sagte, er habe in der Vergangenheit „nicht alles richtig gemacht“.

Ochsenknechts Anwalt sagte der „tz“, man habe wegen „einer fehlerhaften Zustellung“ vorsorglich Rechtsmittel gegen den Strafbefehl eingelegt, diese aber inzwischen zurückgenommen: „Der Strafbefehl wurde nun akzeptiert, um die Verantwortung zu übernehmen und einen Schlussstrich zu ziehen.“

Der Schauspieler selbst sagte in seinem Instagram-Video, er habe die Rechnung „schon längst“ beglichen. „Ich habe früher nicht alles richtig gemacht, deswegen habe ich den Einspruch zurückgenommen, habe gesagt, ich bin schuld, habe mich entschuldigt, ich nehme die Schuld auf mich – aber versuche seit letztem Jahr, alles richtig zu machen, besser zu machen“, sagte Ochsenknecht. „Ich arbeite charakterlich, beruflich an mir, finanziell an mir.“

Im vergangenen Jahr stand der Sohn des Schauspielers Uwe Ochsenknecht bereits wegen Betrugs vor Gericht. Der Prozess um eine jahrelang unbezahlte Hotelrechnung ging im Sommer mit einer Geldbuße für den Schauspieler zu Ende. Er wurde zuvor am Hamburger Flughafen festgenommen und im Gefängnistransporter nach Österreich gebracht, wo ihm der Prozess gemacht wurde. (dpa/mp)