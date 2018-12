Jetzt meldet sich die „Ex“: Ist Cora Schumachers Rocker noch verheiratet?

Köln -

Es kommt Schlag auf Schlag für Coras Höllenengel!



Wurde Hells Angel Lenox (36), der mit bürgerlichem Namen Nabil H. heißt, kürzlich noch als „Nazi-Rocker“ bezichtigt (hier mehr zu seiner fragwürdigen Tätowierung nachlesen), wartet auf Instagram schon der nächste Vorwurf auf den Algerier: Er soll in festen (und ebenfalls zutätowierten) Händen sein.

Angebliche Frau meldet sich zu Wort

Seine vermeintliche Frau ist stinksauer auf das Muskelpaket: „Ich habe alles getan, damit du glücklich bist. Vergiss das nicht“ schreibt sie auf ihrem Account. Eine eindeutige Botschaft an den Hells Angel.

Im Rausch der Verletztheit erstellte sie sogar ein Spezial-Profil, auf dem sie ihre Beziehung zu dem Höllenengel mit diversen Pärchenfotos zur Schau stellt. Alles unter der Überschrift: „Lenox gehört zu mir seit Jahren“.

Kira meldet sich sogar im Fernsehen

Doch damit nicht genug. Auf Sat.1 ging die gesichtstätowierte Brünette jetzt in die Offensive, sagte in der Vorabendsendung „Endlich Feierabend“: „Ich liebe ihn immer noch, aber manche Sachen funktionieren einfach nicht.“

Sie könne die ganze Situation einfach nicht verstehen, heißt es weiter, aber: „Er war immer gut zu mir.“

Dass sich Nabil alias Lenox jetzt verliebt mit Promi-Dame Cora zeigt, will einfach nicht in Kiras Kopf: „Es hat ihm nichts gebracht, er hat seine Frau verloren, die immer zu ihm gehalten hat, egal, was er getan hat, ich war immer für ihn da. Seine Entscheidung.“

Pärchenfotos veraltet

Auf dem normalen Account der angeblichen Hells-Angel-Gattin finden sich die Pärchen-Fotos aus dem neuen Profil ebenfalls wieder – allerdings wurden sie bereits im Juni hochgeladen.

Zeit für Trennung und Neuanfang wäre also gewesen. Denn Cora und ihr Lenox sind erst seit drei Monaten ein Paar.

Arbeitet Kira für Lenox?

Wie wir von einer Bekannten von Lenox erfuhren, handelt es sich bei der volltätowierten Kira „nicht um Lenox' Langzeitfreundin und auch nicht um seine Frau“.



Auch soll die eifersüchtige Brünette, die sogar seinen Namen und sein Geburtsdatum im Gesicht tätowiert hat, nicht die Mutter Lenox' neunjähriger Tochter sein. „Ich glaube, das ist eher eine, die auf eine andere Weise zu ihm gehört“, deutet die Insiderin an.

Sogar ihren Rücken ziert Lenox' Visage. Instagram/00Imthequeen00 Foto:

Ex-Freundinnen sahen „seriös“ aus

Die Verflossenen des Hells Angel sollen sogar verhältnismäßig seriös ausgesehen haben. „Seine letzte Langzeitfreundin hatte keine Gesichtstattoos“, so unsere Informantin. „Auch die Mutter seiner Tochter sah eher seriös aus.“