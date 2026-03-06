Jetzt gibt’s Helene Fischer im Barbie-Format

Diese Beine, dieses Blondhaar! Barbie und Helene Fischer könnten glatt Schwestern sein. Nun bekommt der Schlagersuperstar eine eigene Version der berühmtesten Plastikpuppe der Welt: Anlässlich des Internationalen Frauentags am 8. März bringt US-Hersteller Mattel ein „globales Barbie Dreamteam“ auf den Markt.

Neben der deutschen Mini-Helene im Glitzerdress wird es auch eine Barbie im Look von Tennis-Legende Serena Williams geben, außerdem werden eine Astronautin, eine Rennfahrerin und weitere Sport-Pionierinnen geehrt. Acht Frauen umfasst das Puppen-Dreamteam der Firma Mattel.

Helene Fischer freut sich über ihre Barbie

„Es ist eine unglaublich besondere Anerkennung und erfüllt mich mit großem Stolz, dass mir eine Barbie gewidmet wird“, verkündet Fischer via Instagram und fährt salbungsvoll mit weiblichem Empowerment fort: „Glaubt an euch selbst, bleibt euch treu und geht euren eigenen Weg.“

Barbie, das hat ja schon der Kinofilm gezeigt, reicht es nicht mehr, nur schön zu sein. Ein hübsches Gesicht und eine superschmale Taille sollte man freilich in der modernen Barbiewelt trotzdem haben, auch als Karrierefrau.