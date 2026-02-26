„Jeder Tag ist ein Geschenk“: Mathieu Carrière hat Krebs!

Sorge um Film-Legende Mathieu Carrière: Seine Tochter berichtet, dass der 75-Jährige an Prostatakrebs erkrankt ist. Der Schauspieler selbst schweigt bislang – doch die Krankheit soll ihn deutlich verändert haben.

Schocknachricht für die deutsche Schauspiel-Welt: Schauspieler Mathieu Carrière (75) ist an Prostatakrebs erkrankt. Öffentlich gemacht wurde die Diagnose jetzt von seiner Tochter Elena Carrière (29) – eher beiläufig, aber mit sehr persönlichen Worten über ihren Vater.

Wie die „Bild“ berichtet, sprach die ehemalige „Germany´s Next Topmodel“-Kandidatin in einem Interview über ihr neues Liebesglück – und enthüllte dabei, wie sehr die Krankheit und das Alter ihren berühmten Vater verändert haben. „Mein Papa ist sehr viel ruhiger und zugewandter geworden, seit er an Prostatakrebs erkrankt ist. Er ist richtig altersmilde“, sagt sie.

Schauspieler schweigt bisher zur Krebsdiagnose

Der Schauspieler hat sich bislang nicht öffentlich zu seiner Krankheit geäußert. In früheren Interviews klang jedoch bereits viel Dankbarkeit durch. Gegenüber „Bild“ sagte er einmal: „Ich finde es ein Riesen-Glück, noch da zu sein. Jeder Tag, an dem ich aufwache, ist ein Geschenk.“ Ein Satz, der jetzt, vor dem Hintergrund der Krebsdiagnose, besonders berührt.

Mathieu Carrière gehört seit Jahrzehnten zu den bekanntesten Gesichtern des deutschen Films und Fernsehens. Er spielte unter anderem an der Seite von „Sissi“-Legende Romy Schneider, war in zahlreichen Serien zu sehen und sorgte 2011 auch mit Auftritten im Dschungelcamp für Schlagzeilen.

Carrière hat mittlerweile enge Beziehung zu Tochter

Viel mehr Details zur Diagnose verriet das Model nicht. Auch wann genau die Krankheit festgestellt wurde oder wie die Behandlung aussieht, bleibt bislang privat. Klar ist nur: Vater und Tochter stehen sich heute sehr nah und gehen den weiteren Weg offenbar gemeinsam. In früheren Interviews beschrieb sie ihren Vater als „besten Kumpel“ – ein Verhältnis ohne Gesprächs-Tabus.

Wie es Mathieu Carrière aktuell gesundheitlich geht, ist nicht bekannt. Seine Worte über das Leben klingen jedoch wie ein stilles Lebensmotto: Jeder Tag zählt.

Prostatakrebs gilt als die häufigste Krebserkrankung bei Männern in Deutschland. Laut Angaben des Deutschen Krebsforschungszentrums erkranken jedes Jahr zehntausende Männer daran – oft bleibt die Krankheit lange unbemerkt.