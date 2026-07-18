Dieses Jawort wurde lange herausgezögert. Nach mehreren Anläufen haben sich „Knossi“ und Lia Mitrou nun ein offizielles Eheversprechen gegeben.

Der Entertainer und Streamer Jens „Knossi“ Knossalla (40) hat geheiratet. In Neckarsteinach nahe Heidelberg gab er seiner Verlobten, der Influencerin Lia Mitrou, das Jawort, wie er auf Instagram bekanntgab.

Die veröffentlichten Hochzeitsfotos zeigen eine Location ganz in Weiß gehalten, mit aufwendigen Blumenarrangements entlang des Gangs zum Altar.

Das Paar ist seit Herbst 2020 zusammen. Die Verlobung verkündete Knossi im Juni 2024. Nach zwei vorigen „Spaßhochzeiten“ ohne Papiere in Las Vegas und Südafrika gab es nun also das offizielle Jawort.

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Knossalla, der in Baden-Württemberg geboren wurde, wurde als Streamer deutschlandweit bekannt. Mittlerweile arbeitet der 40-Jährige aber auch regelmäßig im klassischen Fernsehen. So trat er bei „7 vs. Wild“ und bei „Let`s Dance“ auf und belegt bei letzterem den fünften Platz. (dpa/esk)