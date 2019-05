Im siebten Himmel: Ex-Bachelorette strahlt über beide Ohren, Fans haben eine Frage

Berlin -

Sie ist wieder im siebten Himmel!

Erst im letzten Jahr trennte sich Ex-Bachelorette Nadine Klein (33) von Alexander Hindersmann (30), dem sie ihre letzte Rose gegeben hatte.

Seitdem ging die schöne Blondine alleine durchs Leben. Doch jetzt kann sie wieder strahlen. Sie stellte uns nämlich ihren neuen Freund auf Instagram vor.

Nadine Klein zeigt ihren neuen Freund auf Instagram

Dazu postete sie ein Foto von sich und ihrem Liebsten am Strand – Arm in Arm strahlen sich die zwei an und blicken sich tief in die Augen.

Doch eine Frage bleibt: Wer ist der neue Mann an ihrer Seite? Er heißt Tim Nicolas und kommt aus Berlin. Auch Nadine wohnt in der Hauptstadt. Doch ihr Neuer steht anscheinend nicht in der Öffentlichkeit und überlässt das auch lieber seiner Freundin.

Mehr wissen wir bis jetzt noch nicht über Nadines Liebsten. Vielleicht verrät sie uns ja schon bald mehr...

Momentan lassen es sich die beiden Turteltauben auf Ibiza gut gehen – Nadine hatte dort ein paar Jobs. Diese Gelegenheit nutzte Tim anscheinend und begleitete Nadine.

(sch)