Hochzeit von Dua Lipa sorgt auf Sizilien für Ärger

Italien ist einiges an Promi-Hochzeiten gewöhnt. Statt in Venedig feiern die Sängerin Dua Lipa und der Schauspieler Callum Turner aber in Palermo – eine Stadt, die viele mit Anderem verbinden. Das sorgt für Ärger.

Promi-Hochzeit in Italien: Mit mehr als 200 Gästen haben Popstar Dua Lipa (30) und der Schauspieler Callum Turner (36) groß Party gefeiert – nicht in Venedig, das häufig schon Ziel von prominenten Hochzeitspaaren aus aller Welt war, sondern in Palermo und Umgebung.

Siziliens Hauptstadt ist bislang eher als Drehort von Filmklassikern wie dem Mafia-Epos „Der Pate“ bekannt. Das alte Image als Schauplatz von organisiertem Verbrechen sorgte anlässlich der Hochzeit erneut für Ärger. Das Paar und seine Gäste ließen sich vom Feiern aber nicht abhalten.

Dua Lipa entspannt ganz in Weiß

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Dua Lipa („Don’t Start Now“, „Houdini“) und Turner („Die Jungs im Boot“, „Phantastische Tierwesen“) sind seit Januar 2024 ein Paar. Im vergangenen Sommer hatten sie ihre Verlobung bekanntgegeben. Die Hochzeit soll bereits am Sonntag in kleinem Kreis im alten Rathaus des Londoner Stadtteils Marylebone stattgefunden haben. Turner wird auch immer wieder als einer der Kandidaten für den neuen James Bond gehandelt.

Zum Auftakt am Freitagabend erschien Dua Lipa in weißem Kleid mit tiefem Ausschnitt am Rücken. Mit Turner – beiger Anzug, weißes Hemd, ohne Krawatte – tanzte sie unter freiem Himmel. Die beiden ließen sich auch durch Paparazzi nicht stören: Entspannt begrüßten sie Freunde und Familie, darunter andere Prominente wie die Modeschöpferin Donatella Versace oder die Sängerinnen Charli XCX und Olivia Dean. Mit Oldtimern und Bistrotischen zwischen den prächtigen Barockbauten wurde Palermo in eine Art Filmkulisse verwandelt.

Bürgermeister beklagt sich über alte Klischees

Die britische Boulevardpresse bejubelt bereits die „Hochzeit des Jahres“. Allerdings wiesen einige Londoner Zeitungen auch darauf hin, dass Palermo eine Vergangenheit als Mafia-Hochburg habe. Die „Sun“ warf den Promis vor, Gefallen an einer Hochzeit im „Mafia-Chic“ zu finden. Der „Telegraph“ betitelte einen der Veranstaltungsorte gar als „Mafia-Nest“ – und machte erst nach Protesten aus Sizilien ein „ehemaliges Mafia-Nest“ daraus.

Dua Lipa und Callum Turner hatten sich bereits am Sonntag in kleinem Kreis in London das Ja-Wort gegeben. picture alliance / dmg media Licensing | Roland Hoskins Dua Lipa und Callum Turner hatten sich bereits am Sonntag in kleinem Kreis in London das Ja-Wort gegeben.

Auf der Insel lösten die Berichte Empörung aus. Palermos Bürgermeister Roberto Lagalla sprach von einem erheblichen Schaden für das Ansehen seiner Stadt. „Wieder einmal erleben wir den Rückgriff auf ein ebenso überstrapaziertes wie ungerechtes Klischee, das eine komplexe, moderne und

dynamische Region auf eine simple und beleidigende Darstellung reduziert.“ Auch im Internet empörten sich viele Sizilianer über die Berichte.

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In der 630.000-Einwohner-Stadt ist auch heute noch viel von der Mafia die Rede, obwohl deren Einfluss durch ein härteres Vorgehen des Staates erheblich zurückgegangen ist. 1992 wurden die Mafia-Gegner Giovanni Falcone und Paolo Borsellino bei Anschlägen ermordet. Heute gibt es in Palermo „Anti-Mafia-Touren“ zu Geschäften, die kein Schutzgeld mehr zahlen. Zugleich sind Mafia-Souvenirs für ausländische Touristen weiterhin beliebte Mitbringsel.

Feier in prächtiger Villa

Am Samstag zog die Festgesellschaft weiter in den Nachbarort Bagheria. Dort hatte das Paar die Barock-Villa Valguarnera aus dem 18. Jahrhundert angemietet, in der die Netflix-Serie „Der Leopard“ gedreht wurde, die an den gleichnamigen Kinoklassiker von Luchino Visconti anknüpft. Erwartet wurde auch Elton John, mit dem Dua Lipa den weltweiten Nummer-eins-Hit „Cold Heart“ hatte. Die italienische Nachrichtenagentur Ansa spekulierte zudem über die US-Sängerin Madonna als Überraschungsgast.

Schätzung: Kosten von bis zu vier Millionen Euro

Untergebracht sind Lipa und Turner in einem Fünf-Sterne-Hotel. Die Wirtschaftszeitung „Il Sole 24 Ore“ schätzt die Kosten der Party auf bis zu vier Millionen Euro. Mehrere Gastronomen und andere Geschäftsleute berichteten von strengen Verschwiegenheitsklauseln.

Gegen den Promi-Auflauf gibt es auch Proteste. Auf Plakaten und Aufklebern sind Sprüche wie „Palermo ist nicht zu mieten“ oder „Unsere Piazza ist nicht Euer Wohnzimmer“ zu lesen. Dahinter steht eine Bürgerinitiative namens Apro Palermo (Offenes Palermo).

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Italien ist schon seit Jahrzehnten ein beliebter Ort für Promi-Hochzeiten. Vor fast genau einem Jahr feierten in Venedig Amazon-Milliardär Jeff Bezos und seine Frau Lauren Sánchez mit großem Pomp ihre Vermählung. Weil das Paar seinen Reichtum sehr zur Schau stellte und zugleich alle Schauplätze der Feier hermetisch abriegeln ließ, gab es viel Kritik. In der Lagunenstadt hatten zuvor auch schon George Clooney und Bastian Schweinsteiger geheiratet. Florenz wiederum war 2014 die Wahl von Kim Kardashian und Kanye West.