Herrenloser Rucksack: Comedy-Show mit hunderten Zuschauern abgebrochen

Etwa 800 Zuschauern verging während eines Comedy-Programms von Michael Mittermeier plötzlich das Lachen. In der Pause wurde die Veranstaltung in der Bonner Oper abgebrochen.

Grund war ein herrenloser Rucksack. Er sei im Eingangsbereich des Gebäudes am Donnerstagabend gefunden worden, sagte ein Polizeisprecher. Zuvor hatte die „Bild“ über den Vorfall berichtet.

Mittermeier-Show: Abbruch wegen Sicherheitsbedenken

Aus Sicherheitsgründen sei ein Abbruch der Veranstaltung notwendig gewesen, hieß es weiter. Per Lautsprecherdurchsage wurden die rund 800 Besucher aufgefordert, nach Hause zu gehen. Später stellte sich heraus, dass in dem Rucksack ein Schlafsack und Kleidung gewesen sein. Laut dem Sprecher gehörte das Gepäckstück wahrscheinlich einem Obdachlosen.

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An dem Abend war in der Oper der Comedian Mittermeier mit seinem Programm „Flashback – Die Rückkehr der Zukunft“ aufgetreten. (dpa/mp)