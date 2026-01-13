Hamburg-Krimi: Heiße Öfen und eiskalte Verbrecher – Helen Dorn riskiert alles

Ein toter Wachmann, Diamanten im Wert von Millionen und eine Ermittlerin undercover: Im neuen ZDF-Krimi „Helen Dorn – Adrenalin“ geht Anna Loos bis an ihre Grenzen.

Opernklänge, dröhnende Motoren, ein riskantes Überholmanöver. Auf einer Rennstrecke nahe Hamburg zieht LKA-Kommissarin Helen Dorn (Anna Loos) die Aufmerksamkeit auf sich. Als angebliche Ex-Stuntfahrerin aus Übersee gewinnt sie das Vertrauen des früheren Motorradrennfahrers Marian „Mo“ Tudor (Hanno Koffler). Doch ihr Auftritt hat einen ernsten Hintergrund. Helen Dorn ist undercover unterwegs, um einen komplexen Fall zu lösen. Zu sehen ist der neue Film „Helen Dorn – Adrenalin“ am Samstag (17. Januar) um 20.15 Uhr im ZDF.

Ausgangspunkt ist ein brutaler Raubüberfall. Motorradfahrer attackieren einen Geldtransporter, es fallen Schüsse. Ein Wachmann stirbt, ein Täter wird verletzt. Die Beute: Diamanten in Millionenwert.

Helen Dorn – Adrenalin: Spur führt zur Motorradschule

Die Ermittlungen führen direkt zu Mos Motorradschule. Mit fahrerischem Können und gezielten, sanften Tricks verschafft sich Helen Zugang zu seinem Umfeld. Sie lernt seine Familie und Freunde kennen. Dazu gehören der hitzköpfige Bruder Lucian „Lucca“ Tudor (Doğa Gürer), dessen Freundin Sybille „Sybill“ Kanther (Paula Kober) sowie Mos querschnittsgelähmte Partnerin Rosalie „Rosa“ Grabowski (Laura de Boer). Sie alle verbindet die Suche nach dem ultimativen Kick.

Helens Vorgesetzter Nedjo Kristic (Stipe Erceg) vermutet zunächst Drogenschmuggel. Doch der Überfall zeigt eine neue Brutalität. Beim getöteten Wachmann werden Kokainspuren im Blut gefunden. „Die sind wie Geister“, sagt Kristic über die schwer greifbaren Täter.

Der geheimnisvolle Tierarzt

Helen Dorn geht daraufhin einen Schritt weiter und ermittelt verdeckt. In den Fokus rückt Ziya „Doc“ Matar (Raymond Tarabay), ein libanesischer Tierarzt und stiller Teilhaber der überfallenen Sicherheitsfirma. Während Helen mit kühler Professionalität nach Beweisen sucht, kommt sie Marian Tudor gefährlich nahe.

Auch ihr Vater (Ernst Stötzner) wird Teil des Falls. Seine Bar an der Kleinen Freiheit nahe der Reeperbahn dient als Schauplatz einer Charade, die aus dem Ruder läuft. Mit dabei sind Weyer (Tristan Seith) und Dr. Isabella Alighieri (Nagmeh Alaei), die ebenfalls eine auffällige Nähe zu einem der Verdächtigen entwickelt.

Helen Dorn – Adrenalin: Spannung bis in die leisen Szenen

Autor und Regisseur Friedemann Fromm liefert mit „Helen Dorn – Adrenalin“ eine bis zuletzt spannende Krimi-Episode. Neben Verfolgungsjagden und Motorradartistik vor der Kulisse des Hamburger Hafens setzt der Film auch auf Action.

Besonders stark ist er jedoch in den ruhigen Momenten. In der wachsenden, vertrauensvollen Beziehung zwischen Helen und Mo zeigt Hanno Koffler große schauspielerische Bandbreite. Auch die Szenen mit Rosalie geben seiner Figur besondere Tiefe. „Ich nehme jeden Fall persönlich“, sagt Helen Dorn einmal. In „Adrenalin“ wird dieser Satz auf mehreren Ebenen Realität. (dpa/mp)