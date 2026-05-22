Hä? Was war das denn? „GNTM“-Halbfinale wird für Hamburg zum Fiasko

Modelmama Heidi Klum stand in dieser Woche bei „GNTM“ vor einer wirklich schwierigen Frage: Acht Kandidaten waren noch drin, nur sechs dürfen in das große Finale. Alle hatten das Zeug dazu, das sagt Klum sogar selbst. Doch ihre Entscheidung hinterlässt große Fragezeichen.

Hamburg ist die schönste Stadt der Welt und die Hamburger „GNTM“-Kandidaten gehören ins Finale. So viel Lokalpatriotismus darf sein. Nun gut, vielleicht ist das schon eine sehr subjektive Meinung. Wenn allerdings der Hamburger Kandidat im Halbfinale nur mit Lob überschüttet wird, keinerlei Kritik bekommt und dann doch aus der Sendung fliegt, darf man mal die ganz neutrale Frage stellen: Hä?

Nach „GNTM“-Entscheidung: Unverständnis auf dem Sofa

Ehrlicherweise hätte in dieser Woche wohl niemand mit Heidi Klum den Platz tauschen wollen. Sie hat die Qual der Wahl zwischen acht hochkompetenten Kandidaten. „Mittlerweile macht keiner mehr Fehler“, kommentiert Klum selbst.

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Das gilt auch für den letzten verbleibenden Hamburger Kandidaten Luis. Beim Titelshooting für die deutsche „Harper’s Bazaar“ wird er von der Chefredakteurin auf Platz Eins der männlichen Models gesetzt. Beim Laufstegtraining sagt die Gastjurorin, dass sie keinerlei Anmerkungen hat, und auch auf dem Catwalk wird er wieder gelobt. Dennoch fliegt er raus. Das Unverständnis vor dem Fernseher ist groß, auf dem Second Screen trudeln immer mehr verwirrte Nachrichten ein: „Was sollte das denn?!“

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Wer hingegen deutliche Kritik abbekommt, ist Godfrey. Er liefert auf dem Laufsteg – den Klum, als „wichtigsten Walk der Staffel“ bezeichnet – nicht so gut ab wie seine Konkurrenz. Sein Gesicht ist laut der „GNTM“-Gastjuroren zu streng. Aber anstatt den Kandidaten rauszuschmeißen, der am schlechtesten performt hat, muss Luis gehen.

Bei den Models kullern die Tränen

Bei allem Unverständnis kann man dennoch das Schöne in der Folge sehen. Das kommt in Form von Videobotschaften, die bereits rausgeworfene Kandidat:innen in die Runde schicken.

Tony weint nach einer Videobotschaft von Julia. ProSieben/Max Montgomery Tony weint bei „GNTM“ nach einer Videobotschaft von Julia.

Marlene, die erst vor wenigen Folgen rausflog, schickt Aurelie ein herzerwärmendes Video. Schon kullern die Tränen. Auch die ehemalige Kandidatin Julia sendet Tony ein niedliches Video voller Zuspruch, bei dem auch er weinen muss.

Zurück zur Entscheidung, wer in das Finale der 21. Staffel „GNTM“ einziehen darf. Bei den Frauen fliegt Anika raus und bei den Männern Luis.

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Das Einzige, was Heidi vorher an ihm kritisiert hat, ist, dass er in einer früheren Folge nicht besonders gut getanzt hat. Doch seit wann muss ein Model gut tanzen können, um in das Finale einer Modelshow zu kommen? Vielleicht finden wir darauf eine Antwort in der nächsten und letzten Folge von „GNTM“.