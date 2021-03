Hamburgs Drag-Queen: Olivia Jones bewahrt Beinknochen an skurrilem Ort auf

Normalerweise schummeln sich Frauen für eine Party-Nacht an der Reeperbahn mit High Heels ein paar Zentimeter dazu. Anders Kiez-Größe Olivia Jones (49). Für sie waren ihre 2,01 Meter eine riesige Belastung – so groß, dass sie sich Ende 2016 Knochenteile aus ihren Oberschenkeln entfernen ließ. Jetzt verriet sie, wo sie Beinteile aufbewahrt ...

„Ich war’s leid, in der ,Olivia Jones Bar‘ mit meiner Perücke die Decke zu schrubben. Ich passte in kein normales Bett und hatte bei Selfies eine Körperhaltung wie eine Giraffe am Trinkloch“, begründete die Drag-Queen Anfang 2017 im MOPO-Interview ihre Entscheidung für die OP. Dazu kam eine schräge Hüfte. Denn: Die Beine der Kiez-Königin waren unterschiedlich lang. Sie nahm Medikamente gegen die Schmerzen.

„Zwei Jahre habe ich überlegt – und dann zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen und in einer Operation beide Stelzen kürzen lassen.“ Sechs Zentimeter ist Olivia Jones seitdem kleiner. Und die Last, die der jetzt „nur“ noch 1,95-Meter-Frau von den Schultern fällt, ist umso größer.

„Man glaubt gar nicht, was für einen Riesenunterschied ein kleines Stück machen kann. Ich kann jetzt wieder ganz normal durch Türen gehen und passe in ein normales Bett.“

Olivia Jones: Hier bewahrt sie ihre Knochenstücke auf

Und was ist mit den entfernten Knochen passiert? „Ich habe die Knochenstücke, die ich mir herausoperieren lassen habe, in einem Einweck-Glas in Alkohol in meiner Küche stehen“, erzählte Jones jetzt in einem Interview.



Die Beinknochen müssen als Beweis herhalten. Die Bein-OP hätte ihr sonst sowieso niemand geglaubt, meint die 49-Jährige ergänzend – und der Operateur hätte das auch witzig gefunden. „Ich finde das ganz interessant. Es hat ja sonst kaum jemand den eigenen Knochen von sich in der Küche stehen.“



Ob ihr durch den Anblick der Appetit vergeht? Davon kann keine Rede sein. Olivia Jones setzt vielmehr auf die Essensvielfalt auf St. Pauli. „Ich kann nicht kochen und überlasse das lieber den Profis auf St. Pauli. Wir haben hier so viele Restaurants. Ich kann jeden Tag anders kulturell essen gehen. Das ist doch toll.“

Olivia Jones alias Oliver Knöbel: Seit 32 Jahren als Drag-Queen auf der Bühne



Hinter dem bunten und schillernden Erscheinungsbild von Olivia Jones steckt eigentlich Oliver Knöbel aus Springe in Niedersachsen. Im November wird die Drag-Queen 50 Jahre alt.

Mittlerweile ist sie seit 32 Jahren auf der Bühne. Aktuell steht sie gemeinsam mit Conchita Wurst (31, ESC-Gewinnerin 2014), Heidi Klum (46, „Germanys Next Topmodel“) und Bill Kaulitz (30, Tokio Hotel) gemeinsam für die TV-Show „Queen of Drags“ vor der Kamera.