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Christoph Rüffer erkochte für das „Haerlin“ im Hotel „Vier Jahreszeiten“ drei Sterne.

Christoph Rüffer erkochte für das „Haerlin“ im Hotel „Vier Jahreszeiten“ drei Sterne. Foto: Kirchgasser Photography

Hamburger Top-Koch sitzt in der „Küchenschlacht“-Jury

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Er ist einer der besten Köche der Stadt – und jetzt sitzt Christoph Rüffer, Küchenchef des Restaurants „Haerlin“ in Hamburg, in der ZDF-„Küchenschlacht“ als Juror. Am Donnerstag (9. April) um 14.15 Uhr bewertet er die Kandidaten und sorgt für ordentlich Würze im TV-Kochduell.

Rüffer, der für das Restaurant des Luxushotels „Vier Jahreszeiten“ drei Sterne erkochte, ist in der aktuellen Woche nicht der einzige Promi-Juror. Am Montag beurteilte Thomas Martin, Dienstag übernahm Meta Hiltebrand, Mittwoch war Richard Rauch dran und Freitag kürt Milena Broger den Sieger.

Und Rüffer wird noch häufiger zu sehen sein: Auch in den XXL-Ausgaben am 15. April und 27. Mai sitzt er mit Andrea Kiewel am Tisch – und entscheidet zusammen mit Nelson Müller, Björn Freitag und Karlheinz Hauser, welches Team den Sieg davonträgt. Moderiert werden die XXL-Varianten dann von der Hamburgerin Zora Klipp.

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