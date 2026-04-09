Hamburger Top-Koch sitzt in der „Küchenschlacht“-Jury

Er ist einer der besten Köche der Stadt – und jetzt sitzt Christoph Rüffer, Küchenchef des Restaurants „Haerlin“ in Hamburg, in der ZDF-„Küchenschlacht“ als Juror. Am Donnerstag (9. April) um 14.15 Uhr bewertet er die Kandidaten und sorgt für ordentlich Würze im TV-Kochduell.

Rüffer, der für das Restaurant des Luxushotels „Vier Jahreszeiten“ drei Sterne erkochte, ist in der aktuellen Woche nicht der einzige Promi-Juror. Am Montag beurteilte Thomas Martin, Dienstag übernahm Meta Hiltebrand, Mittwoch war Richard Rauch dran und Freitag kürt Milena Broger den Sieger.

Und Rüffer wird noch häufiger zu sehen sein: Auch in den XXL-Ausgaben am 15. April und 27. Mai sitzt er mit Andrea Kiewel am Tisch – und entscheidet zusammen mit Nelson Müller, Björn Freitag und Karlheinz Hauser, welches Team den Sieg davonträgt. Moderiert werden die XXL-Varianten dann von der Hamburgerin Zora Klipp.