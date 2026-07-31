Auf Instagram teilt Hamburger Model Charlotte Köpf ihre Urlaubsbilder. Mit von der Partie ist ein berühmter Panda.

Hamburger Model Charlotte Köpf im Urlaub. Auf Bildern, die sie auf Instagram teilt, vermuten einige einen berühmten Rapper. Screenshot von Instagram/ @charlotte.kpf

Mode und Musik, das passt. Sieht man ja bei Heidi und ihrem Tokio-Hotel-Ehemann Tom. Und auch für den Mann, der sich womöglich gerade im Urlaub mit dem Model Charlotte Köpf sehen lässt, ist Mode ein Begriff. Die Rede ist natürlich vom Panda höchstpersönlich: Rapper Cro.

Obwohl der Rapper („Einmal um die Welt“ und „Easy“) sein Privatleben so geheim hält, wie das Gesicht unter der Maske, so erscheint er doch jetzt in dem Instagram-Beitrag des erfolgreichen Hamburger Models, wie die „Bild“ vermutet.

Hamburger Model mit Cro im Urlaub?

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Zumindest erinnert der Mann auf dem Foto stark an den Rapper, auch hat die Köpf ihn unter dem Bild verlinkt.

Gemeinsam scheinen die beiden auf einem Flugplatz zu stehen. Panda-Maske, goldene Uhr, und braun gebrannte Arme. Das Model versteckt sich hinter der Kamera. Weitere Fotos zeigen türkisblaues Meer und Köpf im Helikopter.

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Die Hamburgerin arbeitet für Marken wie Tommy Hilfiger oder Marco Polo und postet gelegentlich ihre Urlaubsfotos, so wie jetzt auch mit Cro. Und der? Seit Beginn des Monats hat der Panda-Rapper keine Beiträge mehr auf Instagram geteilt.

Was hinter den Fotos steckt, bleibt ein Geheimnis und liefert den Fans jede Menge Material, um zu spekulieren. (esk)