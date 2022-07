Halbjahres-Charts: Diese deutsche Band ist ganz weit vorn

Sie können es immer noch: Rammstein sind die Nummer eins. Sie haben das im ersten Halbjahr 2022 am besten verkaufte Album am Start.

„In den Album-Halbjahrescharts führt angesichts von über 160.000 Verkäufen allein innerhalb der ersten sieben Tage und bis dato vier Nummer-eins-Wochen kein Weg an Rammstein vorbei“, erklärte GfK Entertainment in Baden-Baden. „Ihr neuer Longplayer ,Zeit‘ setzt sich in einem Rock-Dreikampf gegen Die Toten Hosen (,Alles aus Liebe: 40 Jahre Die Toten Hosen‘, zwei) und die Red Hot Chili Peppers (,Unlimited Love‘, drei) durch.“

In den Single-Charts liegt eine Indie-Band vorn

In den Single-Charts haben die Indie-Rocker Glass Animals die Pop-Nase vorn: Ihr Song „Heat Waves“ landete in der Halbjahresauswertung (also der ersten 26 Wochen) auf Platz eins, wie GfK Entertainment mitteilte

Im vergangenen Jahr war bei den Singles das Seemannslied „Wellerman» des Schotten Nathan Evans zum Halbjahreshit und später auch zu Deutschlands Hit des Jahres gekürt worden.

Das könnte Sie auch interessieren: Das sind die neuen Trend-Drinks des Sommers

Bei den Alben landete im vergangenen Jahr der Rapper Kontra K mit seinem Album „Aus dem Licht in den Schatten zurück“ auf Platz eins der Halbjahrescharts. In den Jahrescharts stand später das Comeback-Album „Voyage“ der schwedischen Kultband Abba an der Spitze. (dpa/miri)