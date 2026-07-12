Nach 25 Jahren hört Felix von Jascheroff bei „Gute Zeiten, schlechte Zeiten” auf. Wie geht es für ihn weiter?

Schauspieler Felix von Jascheroff (43) sieht in seinem Abschied von der RTL-Serie „Gute Zeiten, schlechte Zeiten“ (GZSZ) eine Chance für einen Neuanfang.

„25 Jahre bei GZSZ prägen einen Menschen – ich bin dort erwachsen geworden und habe unglaublich viel erlebt“, sagte er laut einer RTL-Mitteilung. Im Moment überwiege die Vorfreude. „Ich glaube fest daran, dass man neue Chancen nur bekommt, wenn man auch den Mut hat, vertraute Wege zu verlassen. Genau deshalb freue ich mich auf das, was nach GZSZ kommt.“

2001 fing Felix von Jascheroff bei GZSZ an

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Im Mai hatte RTL mitgeteilt, Jascheroff verlasse die Serie auf eigenen Wunsch, weil er sich neuen beruflichen Projekten widmen wolle. Im Juli 2001 war der Berliner in der Rolle des John Bachmann in die Dauer-Soap eingestiegen.

Auf seine Zukunftspläne angesprochen, sagte er: „Für mich stehen jetzt erst einmal noch einige Monate Dreharbeiten an, und ich freue mich auf die Geschichten, die noch kommen.“ Der Schauspieler ergänzte: „Wie es danach weitergeht, wird sich zeigen.” (dpa)