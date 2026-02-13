„GNTM“-Folge zwei: Von Flugregeln und biblischen Vergleichen

Neuer Tag, neues Outfit, neue Gesichter. Die zweite Folge der 21. Staffel von „Germany’s Next Topmodel“ (GNTM) widmet sich am Donnerstagabend den Frauen. Die Stimmung ist euphorisch, die Jubelschreie laut und die Kandidatinnen etwas wortgewandter, was die eigene Persönlichkeit betrifft, als ihre männlichen Kollegen. Auch eine sehr bekannte Hamburgerin war darunter.

Viele Instagram-Storys des offiziellen „Germany’s Next Topmodel“-Accounts später und wir haben es geschafft: Jetzt sind die Frauen dran! Doch Moment – wer ist denn der Mann auf dem Motorrad, an den sich Heidi Klum (52) da in dem Intro-Lied schmiegt? Nach ihrem Göttergatten Tom Kaulitz sieht der aber nicht aus!

GNTM 2026: So lief die erste Folge der Frauen

Tatsächlich handelt es sich bei dem Mann um den US-amerikanischen DJ Diplo. Mit ihm hat Klum den neuen Eröffnungssong der Staffel aufgenommen. „Red Eye“ heißt der Track. Ob Heidi sich nach der akustisch schwierigen Finale-Performance von „Chai Tea with Heidi“ aus dem Jahr 2022 abermals traut, ihre Musik live zu singen? Schon jetzt kann man deshalb gespannt auf das Finale sein.

Während die erste Folge der Männer sich noch um deren Astralkörper – wir erinnern uns an „Ich seh aus wie Adonis“ – drehte, kommt bei den Frauen das durch, was Heidi Klum so liebt: „Personality“ und „Attitude“. Es wird über Alter gesprochen, über körperliche Einschränkungen und Religion.

Hamburger Autorin Ildikó von Kürthy unter den Kandidatinnen

Vorn mit dabei: Ildikó von Kürthy. Die Hamburger Autorin („Mondscheintarif“), die schon bei der WDR-Talkshow „Kölner Treff“ über ihre Teilnahme sprach, macht in pink-rot-gestreiftem Kleid auf die Notwendigkeit älterer Teilnehmer (oder wie man in GNTM-Kennerkreisen sagt: „Best Ager“) aufmerksam.

„Frauen jenseits der 50 sollen nicht in der Unsichtbarkeit verschwinden“, so Kürthy. Was sie mitbringe, will Klum wissen. Kürthy antwortet mit kurzem Trikolon: „Falten, Fett, Lebenserfahrung“, und kommt weiter. Doch ob sie wirklich teilnehmen will, wisse sie noch nicht. Es fühle sich bereits wie ein Sieg an, dass sich dank ihrer Teilnahme andere ältere Frauen beworben hätten.

Flugbegleiterin Aurélie (vierte Kandidatin von links) frischte mit ihrem Intro-Video alte Erinnerungen auf. ProSieben/Daniel Graf Flugbegleiterin Aurélie (vierte Kandidatin von links) frischte mit ihrem Intro-Video alte Erinnerungen auf.

Weg vom Alter, hin zum nächsten Thema, der Religion. Bei „Germany’s Next Topmodel“ werden erneut die wichtigen Fragen gestellt: Wie kann man Gott und ein Nackt-Shooting vereinen? Darauf findet Kandidatin Nana eine historisch geniale Antwort: „Adam und Eva waren ja auch nackig am Anfang in der Bibel.“ Amen, eine Runde weiter!

Wer in der Folge ebenfalls ihren Mehrwert, nicht nur mit ihrer sonnigen Art, sondern auch mit Überlebenstipps beweist, ist die Kandidatin Aurélie. Die 21-jährige Flugbegleiterin lässt in ihrem Vorstellungsvideo die verschollenen Erinnerungen an die Sicherheitshinweise an Bord zurück ins Bewusstsein der Zuschauer wandern.

Das Lowlight der Folge: Die Zwillinge sind los!

Die regelmäßigen Zuschauer der Sendung werden sich noch an die beschämende Tanzperformance des männlichen Zwillingspaars Julian und Luca im Finale 2024 erinnern. Ein Moment, bei dem man sich Kissen vors Gesicht hielt, oder plötzlich ganz dringend etwas in einem anderen Zimmer suchen musste.

Zwillinge gibt es auch in dieser Staffel! Alleine in der zweiten Folge treten drei Zwillingspaare auf, zwei davon eineiig, das dritte samt Mutti, die sehr offensichtlich die treibende Kraft hinter der Bewerbung ist. Auch wenn keine dieser Kandidatinnen objektiv etwas Falsches getan hat, so stellen sich dennoch bei dem Gedanken, dass sich ein Moment wie der aus dem Finale 2024 wiederholen könnte, die Nackenhaare auf.

Die nächste Folge wird am kommenden Mittwoch ausgestrahlt. Dort werden die männlichen Models ihren ersten Catwalk hinlegen, und ein Kandidat verrät: „Die Krallen werden ausgefahren.“