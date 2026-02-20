GNTM, Folge vier: Verdauungsprobleme auf dem Laufsteg

Viel dreht sich bei GNTM um die „Personality“ der Kandidat:innen. Wer bringt Sendezei… ich meine Feuer mit? Wer überzeugt nicht nur mit dem Aussehen, sondern auch mit Präsenz oder (Achtung Jugendwort) Aura? In der vierten Folge der aktuellen Staffel geht es jedoch mehr um die Frage: Wer kann eigentlich gut laufen? Und da fallen leider viele bei dem für Modelmama Klum entscheidenden Walk durch.

Bei den Frauen steht zunächst der Einzug in die Unterkunft an. Wie auch bei den Männern erwartet die 27 Teilnehmerinnen der 21. Staffel „Germanys next Topmodel“ ein großes Loft – mit Laufsteg mittendrin. Subtiles Signal von Heidi Klum, dass ihre Models schleunigst fit im Laufen werden sollten.

Nach einem kurzen Krisengespräch im Bettenlager Klum – die Schlafsituation wird kurzerhand als „Zwergenbettchen“ beschrieben – geht es auch schon los zu den Proben für den Walk. Denn bereits in dieser Folge steht für die Kandidatinnen der erste große Catwalk an. Das löst bei vielen Stress aus. Sophie (18) aus Köln gibt zu dieser Nachricht folgenden überlegten Kommentar ab: „Ich hab mich fast eingekackt“.

Im Gegensatz zu ihren männlichen Konkurrenten nutzen die weiblichen Models tatsächlich ihre freie Zeit nicht nur, um zu klären, wer kochen kann und wer nicht, sondern tatsächlich auch zum Üben. Der Wille ist da, doch der Weg zum perfekten Walk ist lang – eben einmal quer durch die Wohnung.

Heidis Gäste bei GNTM bringen Glamour mit

Das große Highlight der Folge sind die Gastjuroren. Der Designer Giuliano Calza und Topmodel Lottie Moss, Halbschwester von Kate Moss. Calza bringt für die Models Outfits mit, die große Stars getragen haben: Beyoncé, Madonna, Kylie Jenner.

Doch was die beiden Gastjuroren zu so einem Zuschauervergnügen macht, sind nicht berühmte Geschwister oder Kunden, sondern ihre „Personality“. Beide gehen mit einer offenen, gut gemeinten Ehrlichkeit an die Kandidatinnen heran, unterstützen, geben konstruktives Feedback und versuchen vor allem, das Selbstbewusstsein der Models herauszukitzeln.

Heidi Klum mit ihren Gastjuroren Giuliano Calza und Topmodel Lottie Moss. ProSieben/Daniel Graf Heidi Klum mit ihren Gastjuroren Giuliano Calza und Topmodel Lottie Moss.

Dann geht der Walk los, und nur noch wenige können die gerade erlangte „Confidence“ (Selbstbewusstsein) halten. Es wird gerutscht, gehüpft, geschlittert, falsch abgebogen, komisch gedreht. Ein Blick auf Heidi Klum verrät: Zufrieden ist die 52-Jährige nur mit den wenigsten. Doch ein paar Hoffnungssternchen, sowie Bianca (47), Juna (23) und Aurelie (21) hinterlassen zwischen dem ganzen Chaos auch einen bleibenden Eindruck der Kompetenz. Immerhin!

GNTM: Kandidatin weiß genau, wer hätte rausfliegen sollen

Von fünf Teilnehmerinnen verabschiedet sich Klum am Donnerstagabend. Während viele eine gefasste Miene tragen à la „Ich freue mich jetzt einfach auf zu Hause“ oder „Dann sollte es einfach nicht sein“, nimmt eine Kandidatin die Ablehnung nicht besonders gut auf. Wütend sagt sie der Kamera, wer ihrer Meinung nach hätte rausfliegen sollen. Doch die Entscheidung liegt und bleibt bei der „Germanys next Topmodel“-Monopolmacht Heidi Klum.

Ein kurzes Tschüss und schon wird angeteasert: Nächsten Mittwoch geht es weiter mit den Männern. Die Zuschauer können sich auf Loft-Drama und eingeölte Oberkörper freuen. Auch nach 20 Staffeln, ist bei „GNTM“ doch alles beim Alten.