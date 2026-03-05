„GNTM“ Folge 7: Und dann schreie ich vor Fremdscham ins Sofakissen

Willkommen zurück zu „Germanys next Topmodel“. Hier lernt man alles, was man im Leben braucht. Lektion eins: das Gehen. Einen Fuß vor den anderen setzen, Balance halten und schon geschafft. Lektion zwei: sich ausdrücken. „Hallo, ich bin Adrian und komme aus Gladbeck“ reicht da leider nicht. Mehr Persönlichkeit! Und Lektion drei: Mit Zurückweisung klarkommen. Denn davon gibt es in Folge sieben von „GNTM“ viel.

Ein neuer Mittwoch der männlichen Models, kurz MMM. Die Teilnehmerzahl ist auf 18 geschrumpft. Ein Kandidat ist sogar freiwillig ausgeschieden. Liebe Gemeinde, wir verabschieden uns von Matthew aus Düsseldorf. Der 26-Jährige wurde bedauerlicherweise zurück zur Arbeit beordert. Noch in der letzten Folge hat er überlegt, wie er länger bleiben kann, als ihm sein Arbeitgeber genehmigt hat. Klassische Lifestyle-Teilzeitmenschen, würde Friedrich Merz jetzt wahrscheinlich sagen. Gut, dass Matthew nun die deutsche Autoindustrie weiter ankurbelt.

Bei „GNTM“: Im Casting des Grauens tanzen 18 Männer um Schlagersängerin

Für den Rest geht es auf den „GNTM“-Arbeitsmarkt. Es stehen die ersten Jobs an: fünf Stück. Ein Hamburger wird gleich zweimal gebucht, doch dazu später mehr. Zurück zu Bewerbungsgesprächen – oder Bewerbungstänzen. Das erste Casting ist nämlich für einen Musikvideodreh mit Beatrice Egli.

Ein Highlight, das zum Schmunzeln bringt, ist der schöne Schnitt der Produktion. Alexavius strahlt in die Kamera: „Sie ist eine deutsche Musikikone. Jeder kennt Beatrice Egli.“ Schnitt zu Benji: „Ich kenne Beatrice Egli nicht.“ Herrlich. Das Ausschlussverfahren in diesem Casting ist jedoch weniger herrlich: Da müssen die Models in der ersten Runde alle auf einem Haufen stehen und die Schlagersängerin antanzen. Da wird schon mal kurz vor Fremdscham in sein Kissen geschrien.

Luis (24) aus Hamburg beim finalen Walk. Er räumte bei den Castings in Folge sieben von „GNTM“ ab. ProSieben/Daniel Graf Luis (24) aus Hamburg beim finalen Walk. Er räumte bei den Castings in Folge sieben von „GNTM“ ab.

In der zweiten Runde bleibt es absurd. Jetzt müssen die Kandidaten ein Reel (ein kurzes Video) für Instagram drehen. Der Song von Egli läuft im Hintergrund, die Männer halten das Handy und filmen sich, wie sie zu dem Song singen, sexy tanzen oder Beatrice erneut antanzen. Noch ein Schrei ins Kissen und weiter.

Hamburger bei „GNTM“-Castings weit vorne

Die nächsten Castings sind für Foto-Strecken. Und da räumt Luis (24) aus Hamburg gleich zweimal ab. Das macht den Konkurrenten Sorgen. Einige von ihnen werden immer in die engere Auswahl genommen, doch für den Job reicht es nicht.

Darunter auch Godfrey, der von den anderen Kandidaten nun „Modelpapa“ genannt wird. Der 34-Jährige, der sich erst als Einzelkämpfer schmückte, zeigt diese Folge den anderen Kandidaten doch auch eine liebe Seite. Als Kandidat Jill, der sich unsicher mit seinem schwindenen Haaransatz ist, von Heidi Klum eine perfekt geschnittene Perücke bekommt, ist Godfrey der erste, der den 45-Jährigen umarmt.

Heidi Klum und ihre Gastjuroren Michele Morrone und Nikeata Thompson. ProSieben/Daniel Graf Heidi Klum und ihre Gastjuroren Michele Morrone und Nikeata Thompson.

Der finale Walk dieser „GNTM“-Folge ist in sehr gelben Farben gehalten. Da kommt Hamburger Benji um die Ecke mit einer detektivisch klugen Vermutung. „Vielleicht eine Senf-Kampagne?“ Hmm, vielleicht Benji. Vielleicht aber auch nicht. Choreografiert wird der Walk von Nikeate Thompson.

Zweiter Gastjuror ist Michele Morrone. Noch nie gehört, den Namen? Nun, eine gewisse Altersgruppe mit Netflix-Account kennt den Italiener ziemlich sicher. Morrone hat in dem Netflix-Albtraum eines Softporno-Entführungs-Thrillers die Hauptrolle gespielt und sagte voller Inbrunst so Sätze wie: „Are you lost, Baby Girl?“. Bei den Erinnerungen kann direkt ein letztes Mal für diese Folge vor Scham ins Kissen geschrien werden. Bis zum nächsten Mal!