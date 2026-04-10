„GNTM“ Folge 18: Heidi Klum auf Bräutigamschau? Miau!

Nach einem harten Leben auf einer luxuriösen Ranch mit Pool steht für die „GNTM“-Models der Einzug in die Modelvilla an. Aus Luxus wird noch mehr Luxus. Aber bevor die Kandidat:innen Kaviar essen und in Schampus-Bädern baden dürfen (so stellt sich zumindest der Zuschauer das Luxusleben in Los Angeles vor), steht eine letzte große Entscheidung an. Wer schafft den Einzug in die Modelvilla?

Es ist schon ein hartes Leben, was die Models führen. Eine Ranch in der Natur Südkaliforniens, etwas abgeschieden vom lauten Stadtleben Los Angeles‘. Da hört man den eigenen Pool im Garten sprudeln, die Vögel singen. Ein wirklich schlimmes Schicksal für die finalen 16 Kandidat:innen von „GNTM“. Wie gut, dass nur noch diese Folge zwischen ihnen und dem Einzug in ein luxuriöseres Domizil steht.

„GNTM“-Models bewerben sich bei McDonald’s

Doch die aktuelle Folge hat es in sich. Für die Models geht es nach München. Zunächst zu einem Casting für McDonald’s und dann zu einer Pressekonferenz mit der Chance auf Exklusiv-Beiträge. Sie müssen fröhlich McDonald’s verkaufen – eine Marke, die, allein in Deutschland, jedes Jahr 40.000 Tonnen Rindfleisch verarbeitet – und sich vor etablierten Journalistinnen beweisen. Keine einfache Aufgabe.

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Bei beiden Herausforderungen ist Ibo diese Folge ein Highlight. Er lässt die Zuschauer hinter seine fröhliche Art schauen, erklärt, was er sich vom Modeltraum erhofft, und plötzlich hat man beim Zuschauen feuchte Augen. Kann „GNTM“ doch echte Gefühle hervorrufen? „Ich will, dass es meine Geschwister in Zukunft leichter und besser haben“, sagt er. (Schluchz).

Ibo (21) überzeugt beim McDonald’s-Casting von sich mit seiner positiven Art. ProSieben/Marina Geckeler Ibo (21) überzeugt beim McDonald’s-Casting von sich mit seiner positiven Art.

Auch Kandidatin Julia zeigt sich verletzlich. Sie erzählt, wie sie ihren Freund bei einem Arbeitsunfall verloren hat. „Er war meine große Liebe“, sagt sie. „Man verliert bei so einem Ereignis seine Identität.“ Erst langsam habe sie zu sich selbst zurückgefunden und spüre ihren Freund noch heute bei sich. (Doppel-Schluchz).

Nach Nacktshooting: Heidi sagt „Miau“ zu Yanneck

Dann geht es zum Entscheidungswalk und der großen Frage: Wer darf in die Modelvilla? In bunten Outfits (mit mehr oder weniger Stoff am Körper) müssen sich die Models beweisen. Kandidat Yanneck, bei dessen Körper Heidi Klum jedes Mal fast die Kinnlade herunterfällt, bekommt mal wieder kaum mehr an als ein Höschen. Ob das Zufall ist?

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Da rutscht Klum auch gleich ein „Miau“ heraus, als sie sein Foto vom Nacktshooting sieht. Hat Tom Kaulitz etwa in dem 24-Jährigen Konkurrenz bekommen?