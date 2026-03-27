Panne bei „GNTM“: „Jetzt ist was passiert in der Hose“

„Die Männer sind schon etwas eitler als wir“, sagte „GNTM“-Kandidatin Anna in der letzten Folge, und wie recht sie behalten hat. In dieser Folge sind es nämlich zwei Männer, die sich zu fein sind, mal über sich hinauszuwachsen. Sie wollen nicht üben, sie geben sich deutlich weniger Mühe als andere – und dann reißt bei einem sogar noch die Hose.

„GNTM“ erfährt berechtigterweise immer wieder Kritik. Auch über unfaire Bewertungen. Natürlich hat jeder Zuschauer eine eigene Meinung. Dass die nicht immer der von Heidi Klum entspricht, ist erwartbar. Aber dennoch scheint in dieser Folge deutlich erkennbar zu sein, wen Klum weiterlässt, weil er hübsch ist, und wen sie rausschmeißt, obwohl die Person sich anstrengt. Offenbar gilt „Schönheit vor Leistung“ … mal wieder.

Boureima will nicht üben – und wird scharf kritisiert

Die Models stehen auf einem Dach in Los Angeles und üben mit Supermodel Coco Rocha einen Haute-Couture-Walk. Das bedeutet: große Bewegungen, extravagante Posen, Emotionen im Gesicht. Und was einige der männlichen Models diese Folge mal wieder unter Beweis stellen: Emotionen können sie schlecht.

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Da ist zum Beispiel Boureima, der die Aufgabe, vor den anderen Models so besonders zu laufen, einfach nicht ernst nehmen kann. Er bricht aus seiner Rolle aus, lacht und wiederholt einfach, was Coco Rocha zu ihm sagt. Als sie ihn auffordert, ein weiteres Mal vor ihr zu laufen, verweigert er. „Deine Lehrerin sagt, mach es nochmal!“, befiehlt sie, doch das scheint dem 21-Jährigen egal zu sein. Nachsitzen!

Die Models üben für einen exzentrischen Walk mit Gastjurorin Coco Rocha, die in blauer Leggings im Hintergrund steht. ProSieben/Max Montgomery Die Models üben für einen exzentrischen Walk mit Gastjurorin Coco Rocha, die in blauer Leggings im Hintergrund steht.

Doch nicht nachsitzen? Abends, während alle anderen in der „GNTM“-Modelunterkunft üben und einander Tipps geben, liegt Boureima im Bett. „Ich habe mental geprobt“, erklärt er am nächsten Morgen gelassen.

Als er abliefern muss, ist Coco Rocha nicht überzeugt. Die Models müssen zweimal hintereinander laufen. Den ersten Walk bekommt Boureima zwar hin, zum zweiten gibt er dann selbst zu, sich keine Gedanken gemacht zu haben. Was wurde aus den „mentalen“ Proben?! „Es ist nicht genug, hübsch zu sein. Wir arbeiten hart für diesen Job“, feuert Rocha gegen ihn. Trotzdem lässt Klum ihn weiter.

Beim „GNTM“-Walk reißt Yanneck die Hose

Auch Yanneck tut sich mit der Aufgabe dieser „GNTM“-Folge schwer. Er verfällt immer wieder in die gleichen eintönigen Posen. Es ist alles sehr unauffällig und langweilig im Gegensatz zu seinen Konkurrenten. Im finalen Walk ist er dann etwas besser. „Er gibt sich Mühe, aber es sieht ein bisschen seltsam aus“, sagt Heidi.

Godfrey kommt in dieser Folge endlich etwas mehr aus sich heraus. ProSieben/Max Montgomery Godfrey kommt in dieser Folge endlich etwas mehr aus sich heraus.

Dann kommt es zum Unglück. Ein Reißgeräusch, während Yanneck die Beine auseinanderzieht. „Jetzt ist was passiert in der Hose“, meint er. Plötzlich sei mehr Platz in der Hose gewesen. Und obwohl seine Leistung doch wirklich zu wünschen übrig lässt, ist Heidi Klum immer noch ein Fan von ihm und lobt ihn für Sachen, für die sie andere kritisiert. Dann sah es also doch nicht so seltsam aus?

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Andere Models nehmen die Herausforderung an und kramen in ihrer Schatzkiste an Emotionen. Julia erzählt dabei von ihrem verstorbenen Freund, den sie immer bei sich spürt und der ihr Kraft gibt. Tony fühlt in seine Vergangenheit hinein und ist zu Tränen gerührt, als er Godfreys emotional aufgeladenen (ja, man hat es nicht für möglich gehalten, aber Godfrey kann emotional sein!) Walk sieht. Die beiden Männer, die in einer früheren „GNTM“-Folge noch eine unangenehme Situation vor versammelter Mannschaft hatten, kommen sich dieses Mal näher. Sie umarmen sich sogar, geben einander Kraft.