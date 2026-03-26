„GNTM“ Folge 13: Das gab es beim Umstyling noch nie

Es sind vier berühmte Worte, die die Zuschauerherzen von „GNTM“ höher schlagen lassen: „Schnipp, schnapp, Haare ab.“ Nach zwölf Folgen, ist es endlich soweit. Das Umstyling steht an. Tränen sind vorprogrammiert. Obwohl das Umstyling fester Bestandteil der Teil der Show ist, ist es für viele doch immer noch ein Schock, dass es sie trifft. Während ein Hamburger um seine Locken trauert, schreiben zwei andere Kandidaten „Germanys next Topmodel“-Geschichte.

Nachdem „Germanys next Topmodel“ zwei Folgen darauf verwendet hat, dass die Zuschauer in die Beziehung zwischen den Kandidaten investiert sind, kommt nun das, worauf wir alle gewartet haben. Es geht den Models an den Kragen, genauer gesagt an die Haare. Und niemand freut sich darüber so sehr wie Heidi Klum. Wieder einmal darf sie ihren Kandidaten erzählen, dass Wandlungsfähigkeit wichtig ist, obwohl die Frau seit jeher die gleiche Frisur trägt. Die Doppelmoral ist doch jedes Mal erfrischend.

Also sitzt Klum (blond, lange Haare, Pony, Stufen vorn) strahlend zwischen den auserwählten 12 Kandidaten, und sagt so einfühlsame Sachen wie „Das wird so anders sein“ oder „Das sieht gerade ganz gruselig aus“ oder „Ab damit“.

Während sich einige sehr über das Umstyling freuen, steckt der andere Teil bereits in einer tiefen Sinnkrise. Ganz vorn mit dabei ist Merret. Die Berlinerin mit den voluminösen Locken, fürchtet sich vor der Schere. „Ich sperre die in einen Tresor“, droht sie. Doch wenn wir nach über 20 Staffeln „GNTM“ eines gelernt haben, dann dass Heidi Klum sich beim Umstyling nicht reinreden lässt – oder?

Heidi Klum beim „GNTM“-Umstyling: „Ihr habt keinen Grund, rumzuheulen“

Auch die Männer trauern um die eigenen Locken. Luis aus Hamburg störte sich zwar daran, dass ihm die Haare ständig in die Stirn fallen, doch als der fiese Rasierer zu summen beginnt, da wird auch er unsicher. Yanneck auf dem Stuhl daneben beginnt ebenfalls zu bibbern. Da weist Klum die beiden Männer kurz zurecht. „Ihr habt gar keinen Grund zum Rumheulen, so wie die Girls.“

Niemand ist so glücklich beim „GNTM“-Umstyling wie Heidi Klum (52). ProSieben/Max Montgomery Niemand ist so glücklich beim „GNTM“-Umstyling wie Heidi Klum (52).

Die sitzen nämlich schon viel länger in den Stühlen. Immer wieder werden ihre Haare gebleacht. So lange, bis Julia, die schon einige Runden das Prozedere durchstehen musste, anfängt zu weinen. Es kann aber auch kein Umstyling ohne Tränen geben. Dabei geht es ihr weniger um die Farbe und viel mehr um den strengen Geruch. „Das stinkt so krass wie dieses Dauerwellenzeug von meiner Oma“, sagt sie.

Boureima und Alexavius schreiben Geschichte – aber ist das fair?

Zwei andere Kandidaten schreiben derweil „GNTM“-Geschichte. Zum einen Alexavius, der als erster Mann, die Haare verlängert bekommt. Darüber freut sich der 22-Jährige riesig. Doch die Glücksgefühle sind schnell verflogen. Denn dann geht es an seinen Schnauzer – und der ist ihm heilig. „Der Schnauzer braucht mich. Ich brauche den Schnauzer. Heidi, lass uns verhandeln“, schlägt er vor. Doch Klum bleibt hart.

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Währenddessen darf Boureima sich als erster Kandidat aller Zeiten, eine Frisur aussuchen. Und womit geht er? Andere Farbe? Neuer Schnitt? Was?! Er lässt sich die Haare nur wenige Zentimeter auf die gleiche Frisur kürzen? Mensch Boureima, das ist doch langweilig!

Auch die anderen Models finden die Entscheidung von Heidi Klum nicht besonders fair. „Wunschkonzert“ bezeichnet es Alexavius passend. Doch Heidi macht sofort deutlich: In der Sendung, auf der ihr Name steht, darf sie tun und lassen, was sie will. Die Matriarchin hat gesprochen.