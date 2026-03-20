„GNTM“ Folge 12: „Ich schwöre, die haben was miteinander“

Es ist Donnerstagabend, 20.15 Uhr. Der Tee steht dampfend auf dem Wohnzimmertisch, der Bauch ist voll, der Kopf ist leer: Es ist Zeit für „GNTM“. Denn was gibt es Schöneres, als Heidi Klums Stimme, 24 überdurchschnittlich attraktive Menschen und eine Zeitreise ins 18. Jahrhundert? Die klare Antwort: Gar nichts. Es ist das Paradies – zumindest für Masochisten.

In der vorherigen Folge von „Germanys next Topmodel“ wurde geknutscht, dieses Mal wird geflirtet. Der Fokus bleibt auf den Paaren mit der meisten Chemie. Da gibt es zum einen Anna (22) und Yanneck (24): Beide blond, groß und eher zurückhaltend. Doch die Augen können sie nicht voneinander lassen. Sie schweben durch einen Ballsaal in Kostümen, mit riesigen Perücken und künstlichen Koteletten. Denn in dieser Folge von „GNTM“ müssen die Models eine Tanzchoreografie in Paaren und als Gruppe lernen.

Die Paare aus der Knutsch-Challenge bleiben nämlich bestehen, obwohl Heidi hier einmal deutlich sagt: „Wir sind keine Datingshow.“ Sicher nicht, Heidi? Die Folge legt den Fokus nämlich genau auf die Stimmung zwischen den Paaren. Mit Popcorn sitzen die Zuschauer auf dem Sofa wie im Kino und fragen sich, ob Person A und Person B auf dieser deutschen Reality-TV-Leinwand ihr Happy End bekommen oder nicht.

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Anna und Yanneck scheinen jedenfalls sehr voneinander angetan zu sein. Da tut es gar nichts zur Sache, dass beide nicht tanzen können. Hauptsache, sie haben den anderen an ihrer Seite. Harmonie und Ruhe, das strahlen die beiden aus.

Ein „GNTM“-Paar plant bereits die Trennung

Wo es weniger ruhig zugeht, ist bei Merret (20) und Boureima (21), dem heimlichen Favoriten-Paar aus der letzten Folge. Die beiden haben nämlich ein sehr unterschiedliches Verständnis von Üben für den großen Tanz. Boureima spielt Basketball. Merret sucht sich andere Trainingspartner. Hintergeht sie etwa ihren Liebsten? (erschrockener Aufschrei) Der Funke ist wohl doch nicht übergesprungen, Mist (wütender Wurf mit Popcorn).

Für Merret (20) und Boureima (21) wäre eine Zweckehe keine schlecht Option. Denn obwohl es kriselt, arbeiten sie super zusammen. ProSieben/Max Montgomery Für Merret (20) und Boureima (21) wäre eine Zweckehe keine schlecht Option. Denn obwohl es kriselt, arbeiten sie super zusammen.

Für den finalen Tanz kommen sie dann aber doch noch zusammen und überzeugen die Jury. In der fehlt dieses Mal Heidi Klum, doch dazu später mehr. „Wir rocken es jetzt gemeinsam. Danach reicht es dann erstmal“, erklärt Merret bestimmend über die Zusammenarbeit mit Boureima. Schade, denn auch wenn der Weg dahin schwierig ist, die Endergebnisse bei den beiden sitzen jedes Mal. Wie wäre es mit einer reinen Zweckehe?

Kandidat aus dem Norden findet die Freundin für morgen?

Das dritte Paar, das sehr viel Screentime diese Folge bekommt, sind Louis (23) aus Hude und Antonia (19) aus Köln. Das filmreife Geknutsche im Boot hat ihnen noch nicht gereicht. „GNTM“ als Datingshow kommt bei den beiden gut an. Da scheut sich ProSieben auch nicht davor, fliegende rosa Herzen ins Bild zu montieren, sobald die beiden zu sehen sind. Aber wir sind hier natürlich nicht in der Datingshow, Heidi, wie würden die Zuschauer nur darauf kommen?!

Antonia (19) und Louis (23) wirken auch auf Gastjurorin Leni Klum wie ein Paar. ProSieben/Max Montgomery Antonia (19) und Louis (23) wirken auch auf Gastjurorin Leni Klum wie ein Paar.

Die Chemie der beiden ist auch für die Gastjuroren Brooks Nader und – Trommelwirbel – Leni Klum spürbar. „Ich schwöre, die haben was miteinander“, sagt Brooks. „Müssen wir sie später fragen!“ Und genau das tun sie. „Wir haben uns gefragt, ob ihr zusammen seid?“ Louis antwortet darauf nonchalant: „Noch nicht“.

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„Wir verkuppeln sie, Brooks“, lacht Leni Klum (21). Die Tochter von Model-Mama Klum übernimmt diese Woche das Kommando. Oder wie ihre Mutter sagt: „Seit Jahren munkelt die Welt, ob sie nicht bald mein Zepter übernehmen könnte.“ Königliche Sprache für das Model-Imperium. Wird die Dynastie der Erbfolge entsprechend weitergereicht und an die älteste Tochter von Heidi Klum gehen?