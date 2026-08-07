Gehaltsschock für Janin Ullmann: Die Schauspielerin und Moderatorin legt in der „NDR Talk Show“ ihre persönlichen Erfahrungen mit dem Gender-Pay-Gap offen – und ist stinksauer: Oliver Pocher und sie, zu ihren Anfangszeiten um die 2000er im selben jugendlichen Alter, bekamen für dieselbe Arbeit bei VIVA völlig unterschiedliche Gehälter.

„Ich habe für mein Buch recherchiert und mit meinem ehemaligen Kollegen Oliver Pocher gesprochen und ihn gefragt, was er damals bei VIVA verdient hat. Er meinte so: Ich habe damals 5000 D-Mark im Monat verdient. Ich habe damals 3000 D-Mark verdient, also hatten wir 2000 D-Mark Unterschied bei gleicher Leistung“, berichtet Ullmann als Talkgast. Pocher habe nach eigenen Angaben zunächst ein Angebot über 4.000 D-Mark bekommen, sein Manager habe dann nachverhandelt.

Anzeige

Sie selbst, sagt Ullmann, habe damals mit 18 Jahren nicht einmal gewusst, dass man ein Einstiegsgehalt überhaupt verhandeln könne: „Ich hatte damals auch kein Management, ich hatte gerade mein Abitur gemacht. Ich hatte gar keine Ahnung.“

Anzeige

Janin Ullmann: Buch über Geld

Die Schauspielerin und Moderatorin fordert mehr Bildung für junge Frauen in Finanzdingen: „Ich hatte diese finanzielle Bildung nicht, weil meine Mama die auch nicht von ihren Eltern bekommen hat. Es zieht sich dann ja so durch die Generationen.“

Anzeige

Die Haltung des Bundeskanzlers, wonach Eltern für solche Aufgaben zuständig sein, hält Ullmann für „großen Bullshit“: „So funktioniert es nicht, weil nicht alle Eltern Ahnung haben von finanzieller Bildung und das weitergeben können.“

Janin Ullmann hat kürzlich ihr Buch „Female Finance: Dein Geld. Dein Leben. Deine Regeln“ veröffentlicht.