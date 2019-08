Ganz schön knackig: Lena Gercke mit Zwieback, aber ohne BH

Berlin -

Ein zunächst harmlos wirkendes Foto von Topmodel Lena Gercke (31) bringt ihre Fans in Aufruhr.

In Jogginghose, hochgeschlossenem Oberteil und einer Tüte Zwieback in der Hand schaut die Blondine lasziv in die Kamera. Dazu schreibt sie: „Me, myself and my Zwieback“.

Doch wer genauer hinsieht erkennt, dass Lena offenbar ohne BH durch die Hauptstadt spaziert.

Diesen Umstand kommentiert auch gleich ein aufmerksamer Follower mit „Club Titti Freiheit“. Auch ein anderer schreibt: „Oh, ohne BH!“

Lena Gercke hat eigene Unterwäsche-Kollektion

Während der Großteil für ein Selbstbestimmungsrecht bezüglich Unterwäsche ist, findet der ein oder andere, dass zu viel zu sehen ist. Privat trägt die GNTM-Schönheit vielleicht gerne „oben Ohne“, beruflich bewirbt sie jedoch gerade ihre eigene Unterwäsche-Kollektion.

Ihr Freund kann sich wirklich glücklich schätzen. Dustin Schöne (33) und Lena Gercke turtelten zuletzt im gemeinsamen Liebes-Urlaub.