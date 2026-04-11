„Game of Thrones“-Star machte seltene Krankheit öffentlich – jetzt ist er tot

Der irische Schauspieler Michael Patrick – bekannt aus der Erfolgsserie „Game of Thrones“ – ist tot. Er starb im Alter von 35 Jahren an einer seltenen neurologischen Erkrankung.

Nach Angaben seiner Frau Naomi Sheehan erlag der Schauspieler am Dienstag, 7. April, in einem nordirischen Hospiz der sogenannten Motoneuron-Krankheit (MND), wie die „Gala” berichtete. Dort wurde er rund zehn Tage vor seinem Tod aufgenommen und bis zuletzt medizinisch und palliativ betreut. Er sei friedlich im Kreis seiner Familie und Freunde eingeschlafen, verkündete Sheehan in den sozialen Medien unter einem Hochzeitsbild des Paares.

Michael Patrick hatte drei Jahre lang gegen die unheilbare Krankheit gekämpft. Bei MND sterben Nervenzellen im Gehirn und Rückenmark nach und nach ab. Die Folgen: Muskelschwund und Lähmungen.

Im Februar meldete sich Patrick zuletzt bei seinen Fans

Anfang Februar hatte sich der Schauspieler zuletzt aus dem Krankenhaus bei seinen Fans gemeldet. Ärzte hatten damals seine Lebenserwartung auf rund ein Jahr geschätzt. Trotzdem zeigte er sich optimistisch: „Immer noch viel zu leben und viel geplant“, schrieb er auf Instagram unter einem Foto mit seinem Patensohn im Rollstuhl. In den Wochen darauf hatte sich sein Zustand verschlechtert.

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Michael Patrick hatte vor allem durch seinen Auftritt in der sechsten Staffel von „Game of Thrones“ Bekanntheit erlangt. Er hatte auch in Serien wie „Blue Lights“, „This Town“ und „My Left Nut“ sowie zuletzt in dem deutschen Thriller „Mordlichter – Tod auf den Färöer Inseln“ mitgespielt. (mp)