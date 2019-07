Gänsehaut-Auftritt: US-Star betritt Bühne – Fans erschrocken, wie schlecht es ihm geht

New York City -

Es war ein herzzerreißender Moment für Filmfans. Ein Auftritt, der beeindruckend und bedrückend zugleich war.

US-Schauspieler Val Kilmer (59, „Top Gun”) zeigte sich schwer gezeichnet von seiner Krankheit bei einer Preisverleihung in New York. Dort hielt er eine Dankesrede, musste immer wieder seine Sätze unterbrechen. Sprechen kann er nur noch mit Hilfe eines Implantats am Hals.

Val Kilmer hatte Kehlkopfkrebs

Der Grund: Der Hollywood-Star hatte Kehlkopfkrebs. Und weil er zuletzt selten öffentliche Auftritte wahrnahm, wusste kaum einer, wie schlecht es Val Kilmer geht. 2015 noch hatte er seine Krebserkrankung bestritten, im April 2017 gab er jedoch zu, schwer krank zu sein.

Zeigte sich schwer gezeichnet bei einer Preisverleihung in New York: US-Schauspieler Val Kilmer imago images / Pacific Press Age Foto:

Doch er ist wieder auf dem Vormarsch, er will weitermachen. Trotzdem er so schwer gezeichnet war, lächelte er, zeigte Lebensmut. Und spricht, auch wenn es ihm noch so schwer fällt.

Val Kilmer setzt sich trotz Krankheit für Kinder ein

Den Kehlkopfkrebs hat Val Kilmer mittlerweile besiegt. Und nicht nur das: Trotz seiner Krankheit setzte er sich für bildungsarme Kinder ein. Dafür bekam er jetzt den Ehrenpreis.

Val Kilmer – in den 1980er Jahren war er ein Sex-Symbol, wurde vor allen Dingen durch „Top Gun” berühmt – in der Rolle als „Iceman”. Dort spielte er an der Seite von Tom Cruise („Maverick”). Anschließend spielte er in Kultklassikern wie dem Biopic „The Doors”, in dem er Jim Morrison verkörperte. 2005 war er außerdem an der Seite von Robert Downey junior in der Kriminalkomödie „Kiss Kiss, Bang Bang” zu sehen.

Bald wird er wieder auf der Kinoleinwand zu sehen sein: Im zweiten Teil von „Top Gun” (soll 2020 ins Kino kommen, hier mehr dazu lesen): Dort soll er wieder in seiner Rolle als „Iceman” zu sehen sein. (mg)