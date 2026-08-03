Promi & Show
Fulminanter Kino-Start: Alle wollen den neuen „Spider-Man" sehen!
Fast historisch: „Spider-Man: Brand New Day“ verpasst den US-Startrekord nur knapp. In Deutschland legt der Marvel-Blockbuster den bislang stärksten Kinostart des Jahres hin.
Der Superheldenfilm „Spider-Man: Brand New Day“ hat – was den Umsatz angeht – einen der erfolgreichsten Kinostarts der Filmgeschichte hingelegt und dabei den bisherigen Rekordhalter fast vom Thron gestoßen.
Am Eröffnungswochenende spielte der Film in Nordamerika 355 Millionen US-Dollar ein und verfehlte damit den Rekord von „Avengers: Endgame“ aus dem Jahr 2019 (357 Millionen Dollar) nur knapp, wie aus Daten des Branchendienstes Box Office Mojo hervorgeht.
Den Rekord für den Eröffnungsfreitag in Nordamerika knackte er aber laut Boxoffice: Am Freitag spielte „Brand New Day“ demnach 169,3 Millionen Dollar ein – und brach damit den bisherigen Tagesrekord von „Avengers: Endgame“ (157,5 Millionen Dollar). Weltweit spielte der Film von Sony und Marvel Studios (Regisseur: Destin Daniel Cretton) am Eröffnungswochenende 927 Millionen Dollar ein.
„Brand New Day“ auch in Deutschland erfolgreich
In Deutschland gelang dem Blockbuster laut dem Branchenmagazin „The Spot media & film“ nicht nur der beste Umsatzstart eines „Spider-Man“-Films jemals. Hierzulande sei es immerhin der bisher stärkste Kinostart in diesem Jahr – trotz sommerlicher Temperaturen am Wochenende.
Das könnte Sie auch interessieren:
Angaben der betreuenden PR-Agentur zufolge hatte „Spider-Man: Brand New Day“ in Deutschland mehr als 1,4 Millionen Besucher nach fünf Tagen und spielte mehr als 17,6 Millionen Euro ein. Auch für Deutschland sind das Ausnahmewerte.
„Spider-Man: Brand New Day“ ist die vierte Verfilmung mit Tom Holland als Peter Parker alias Spider-Man. Zendaya spielt seine Freundin. Den bisherigen Platz zwei unter den größten US-Kinostarts hatte ebenfalls ein Spider-Man-Film belegt: „Spider-Man: No Way Home“ war 2021 mit 260 Millionen Dollar gestartet. (dpa)
Sie sind bereits M+ Abonnement?