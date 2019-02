Frauen-Power gegen Bubi-Charme : Unsere ESC-Starter im Experten-Check

Oslo/Hamburg -

Wer singt am 18. Mai 2019 für Deutschland?

Beim deutschen Vorentscheid für den Eurovision Song Contest „Unser Song für Israel“ heute Abend (ARD, 20.15 Uhr) läuft’s auf eine Frage hinaus: Frauen-Power oder Bubi-Charme. Denn vier reine weibliche Acts treten gegen zwei Jungs an, die direkt vom „Bravo“-Cover auf die Grand-Prix-Bühne gestiegen sein könnten.

Wir machen gemeinsam mit Experten den ESC-Check.

Als Georg Uecker sich das Aufgebot der potenziellen ESC-Starter anschaute, fiel ihm ein Stein vom Herzen. „Das Wichtigste haben wir schon erreicht“, findet der Kölner „Lindenstraße“-Schauspieler und ESC-Experte. „Der beliebte Fehler, den erfolgreichen Starter Michael Schulte vom letzten Jahr zu kopieren wurde nicht gemacht. Das geht nämlich immer schief.“ Stattdessen wird auf Frauenpower und Bubi-Charme gesetzt.

Elisabeth Brüchner (30) alias „Lilly Among Clouds“

Die Bayerin ist überzeugt: „Große Bühnen bedeuten unglaublichen Spaß“. Kein Wunder also, dass sie auf eine der größten der Welt möchte - beim ESC in Tel Aviv. Im Vorentscheid wird sie mit ihrem verspielten Pop-Song „Surprise“ antreten.

Lilly Among Clouds gilt als Favoritin. dpa Foto:

Unter Experten gilt sie als Favoritin. „Sie hat den facettenreichsten Song und bringt genau die richtige Portion Exzentrik mit“, lobt etwa „Dr. ESC“ Irving Wolther, der mehrere Bücher über den Grand Prix geschrieben hat und zum Schlager-Contest promovierte und aktuell auch die Proben in Berlin besuchte. „Auf sie könnten wir richtig stolz sein.“

Alexandra Eigendorf (21) alias Aly Ryan

Die USA-Auswanderin lebt seit fünf Jahren in Los Angeles, wurde dort auf Soundcloud bekannt – und singt „Wear Your Love“. Und die Blondine will tatsächlich Liebe nicht nur am (eher spärlich bekleideten) Körper, sondern auch vor sich her tragen.

Aly Ryan auf der ESC-Bühne. Getty Images Foto:

Das könnte auch dank sehr bunter Lasershow zünden. „Auf sie können sich die meisten Fans einigen“, glaubt Dr. Wolther. „Sie könnte auch die Starterin mit dem meisten Potenzial in Tel Aviv sein.“

Makeda Michalke (29)

Die Bonnerin könnte die beiden (leichten) Favoriten noch aus dem Feld schlagen – weil sie mit ihrem engagierten Auftreten und der kraftvollen Soul-Hymne „The Day I Loved You Most“ alle beeindruckt. „Meine Ballade wird am Ende sehr laut und sehr emotional“, erklärte sie auch gegenüber EXPRESS. Deshalb will sie auch eher selbst kein Instrument spielen. „Da brauche ich die Hände frei.“

Makeda auf der ESC-Bühne. dpa Foto:

„Sie hat was Spezielles, das kann sie ganz nach vorne katapultieren“, glaubt auch Wolther. Und Uecker bestätigt: „Es kommt immer auf die spezielle Magie der drei Minuten an. Wer die entwickelt, hat in den letzten Jahren immer gewonnen.“

Béatrice Thomas (34) alias BB Thomaz

Die Düsseldorferin mit Musical-Erfahrung würde den Trend zum „The Voice“-Starter beim ESC fortsetzen. „Manche Länder lagern den Vorentscheid ja inzwischen komplett zu The Voice aus“, weiß Uecker. So weit sind wir aber noch nicht.

BB Thomaz auf der ESC-Bühne. dpa Foto:

Dafür verpflichtete der NDR eine der besten Stimmen der Pro7-Castingshow. Trotzdem dürften ihre Chancen nicht allzu groß sein – denn ihr Song „Demons“ wird kein großes Potenzial eingeräumt. „Sie kann viel mehr als dieses Lied kann“, sagt Wolther. „Genau das ist ihr Problem.“

Laurita und Carlotta Truman (19) alias „S!sters“

Sie sprangen als Letzte per Wildcard ins Feld. Obwohl beide noch jung sind, bringen die S!sters (die keine sind, sich nur so empfinden) jede Menge Bühnenerfahrung mit. Sowohl Carlotta Truman, die in einer deutsch-britischen Familie in Hannover groß wird, als auch Laurita aus Wiesbaden wachsen in musikalischen Elternhäusern auf. Gewannen den „Kiddy Contest“ im ZDF und tourten bei „The Voice“ mit.

Die S!sters gelten als Außenseiterinnen. dpa Foto:

Als Vorbilder nennen beide „Stevie Wonder, Aretha Franklin und Destiny‘s Child“. Bunte Mischung – wie ihr Song „Sister“. „Sie haben höchstens Außenseiterchancen“, glaubt Wolther.

Gregor Hägele (18)

Der Stuttgarter wurde – noch einer – bei „The Voice“ bekannt, will Deutschland unbedingt mit seinem lockeren Pop-Song „Let Me Go“ beim ESC vertreten: "Der ESC ist riesig, es geht um so viel!".

Gregor Hägele auf der ESC-Bühne. dpa Foto:

Große Chancen räumt ihm der Experte nicht ein: „Es ist ein bisschen traurig, dass nur noch solche Casting-Gesichter gesucht werden. Er kann nicht bewegen. Es gibt viele bessere Bands, die keine Chance bekommen.“

Linus Bruhn (18)

Der vierte mit „Voice“-Erfahrung. Er war schon mit zehn Jahren Musicaldarsteller, mit zwölf gewann er die RTL2-Show „My Name is“. Beim ESC-Vorentscheid singt er jetzt „Our City“.

Linus Bruhn auf der ESC-Bühne. dpa Foto:

Das sieht Wolther eher kritisch: „Seine Fans sind nicht unbedingt die ESC-Fans. Dieser seichte Teenie-Pop würde beim Finale wohl wenig Chancen haben.“

Das Fazit: „Ich denke, wir werden dieses Jahr wieder eine Frau schicken“, glauben Uecker und Wolther unisono. „Und das wäre auch gut so.“