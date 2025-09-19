Flugzeug stürzt ab – Grammy-Gewinner tot

Trauer unter Country-Fans: Der US-Musiker und Grammy-Gewinner Brett James ist US-Medienberichten zufolge bei einem Flugzeugabsturz ums Leben gekommen.

Country-Sänger und Songwriter Brett James ist im Alter von 57 Jahren tödlich verunglückt. Wie unter anderem „Fox Carolina“ berichtet, war James gemeinsam mit zwei weiteren Personen im US-Bundesstaat North Carolina mit einem Flugzeug abgestürzt. Es gab bei dem Unglück demnach keine Überlebenden.

Grammy für „Bester Country-Song“

Auch die „American Society of Composers, Authors and Publishers“ (ASCAP) hat den Tod des Musikers mittlerweile bekannt gegeben: „Brett war ein vertrauter Mitarbeiter der größten Namen der Country-Musik und ein echter Fürsprecher seiner Songwriter-Kollegen. Brett, deine ASCAP-Familie vermisst dich sehr. Danke für deine unvergessliche Musik.“

Neben seiner eigenen Musik schrieb James auch Hits für zahlreiche andere Musik-Stars wie Kenney Chesney, Bon Jovi, Rascal Flatts und die Backstreet Boys. Sein größter Erfolg war der Song „Jesus Take the Wheel“, gesungen von Carrie Underwood: 2006 gewann das Lied den Grammy für den besten Country-Song. Das Lied wurde zusätzlich als bester Song des Jahres nominiert. (mp)