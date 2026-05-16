Von Flammenwerfer bis Würge-Song: Das sind die Favoriten im ESC-Finale in Wien

Von Flammenwerfer bis Opern-Pop: Diese Eurovision-Song-Contest-Teilnehmer liegen bei den Wettbüros vorn und sorgen vor dem Finale für Gesprächsstoff.

25 Lieder treten im Finale des 70. Eurovision Song Contest in Wien an – und hier sind die zehn Songs, die bei den Wettanbietern besonders hoch im Kurs sind (was erfahrungsgemäß ein ganz guter Hinweis auf gute Platzierung ist). Der deutsche Beitrag „Fire“ von Sarah Engels ist nicht darunter.

Das sind die Favoriten beim ESC: Finnland (Startnummer 17)

Werden als Sieger gehandelt: Geigerin Linda Lampenius und der Sänger Pete Parkkonen vertreten Finnland mit dem Song „Liekinheitin“ („Flammenwerfer“) – Pop mit Klassikelementen dpa/Jens Büttner Werden als Sieger gehandelt: Geigerin Linda Lampenius und der Sänger Pete Parkkonen vertreten Finnland mit dem Song „Liekinheitin“ („Flammenwerfer“) – Pop mit Klassikelementen

Linda Lampenius & Pete Parkkonen („Liekinheitin“): „Epic“, „iconic“ rufen junge Leute bei dieser Nummer mit viel Violinensound und einem brennenden Beichtstuhl. Lampenius ist eine erfolgreiche Klassikmusikerin, der 20 Jahre jüngere Parkkonen ein Popstar, der durch eine Castingshow bekannt wurde. Sie besteht wohl darauf, live Geige spielen zu dürfen, wobei man den Unterschied nicht hört, aber alle Achtung. Der Titel „Liekinheitin“ bedeutet auf Deutsch „Flammenwerfer“. Es geht natürlich um eine unerfüllte Liebe, von der er leidend singt: „Du bist so heiß, und doch eiskalt/Du bist, du bist/Ein Flammenwerfer.“

Israel (Startnummer 3)

Sein Auftritt spaltet die ESC-Gemeinde, die Wetten auf seinen Sieg sind dennoch hoch: Noam Bettan singt für Israel picture alliance / TT NEWS AGENCY | Jessica Gow/TT Sein Auftritt spaltet die ESC-Gemeinde, die Wetten auf seinen Sieg sind dennoch hoch: Noam Bettan singt für Israel

Noam Bettan („Michelle“): Der israelische Beitrag hat einen dreisprachigen Text: Teile sind auf Hebräisch, auf Englisch, das Meiste aber auf Französisch. Die Eltern des Interpreten sind einst von Frankreich nach Israel gegangen. Noam Bettan (28) sagt, es sei ein Lied voller Energie und Gefühl. Im Text sind Herzschmerz-Vibes bezüglich der Besungenen zu vernehmen: „Michelle! Ich lasse dich gehen, adieu, meine Schöne“. Beim Auftritt im ersten Halbfinale gab es politische Zwischenrufe („Free, free Palestine!“) in der Halle, vier Zuschauer wurden wegen störenden Verhaltens des Saales verwiesen. Bekanntlich bleiben diesmal fünf Länder aus Protest gegen die Teilnahme Israels und gegen das militärische Vorgehen des Landes im Gazastreifen dem ESC fern. Interpret Bettan scheint die Anfeindungen mit starker Psyche wegzulächeln.

Australien (Startnummer 8)

ESC-Bombast: Delta Goodrem tritt für das ferne Australien an, in dem es überraschend viele Fans des Songcontests gibt. picture alliance / TT NYHETSBYRÅN | Jessica Gow/TT ESC-Bombast: Delta Goodrem tritt für das ferne Australien an, in dem es überraschend viele Fans des Songcontests gibt.

Delta Goodrem („Eclipse“): Als der ESC das letzte Mal in Wien war, war Australien das erste Mal eingeladen und dabei. Das Land hat viele ESC-Fans und ist inzwischen eine feste Größe. Das Lied einer Interpretin aus dem australischen Castingshow-Kosmos („The Voice“) ist recht klassischer Radio-Pop und arbeitet mit Harfe, Streichern, Klavier und der fast unvermeidlichen Rückung, bei der die Sängerin zeigen kann, welche Höhen ihre Stimme erreicht.

Griechenland (Startnummer 6)

Gute Laune: Akylas aus Griechenland tritt mit dem Titel „Ferto“ an dpa/Jens Büttner Gute Laune: Akylas aus Griechenland tritt mit dem Titel „Ferto“ an

Akylas („Ferto“): „The Voice Of Greece“-Teilnehmer Akylas Mytilineos (27) tritt mit einem schnellen Song mit Dancebeat, arabisch anmutenden Elementen und 80er-Videospielsounds an. Akylas benutzt griechische, englische, spanische und französische Wörter. Textlich geht es in „Ferto“ (in etwa „Gib her“/„Bring her“) um Überkonsum und den Drang, immer mehr besitzen zu wollen. Persönlicher Hintergrund: Als er Kind war, konnte sich seine Mutter nicht alles für ihn leisten. Deshalb gibt es im Text auch eine Passage, die sich an sie richtet: „Ich werde dafür sorgen, dass es uns an nichts mehr fehlt, Mama.“

Dänemark (Startnummer 1)

Søren Torpegaard Lund aus Dänemark mit dem Titel „Før vi går hjem“ dpa/Jens Büttner Søren Torpegaard Lund aus Dänemark mit dem Titel „Før vi går hjem“

Søren Torpegaard Lund („Før vi går hjem“): Nebelmaschine, nackte Haut und sprühende Funken begleiten den dramatischen Popsong von Musicaldarsteller Søren Torpegaard Lund. „Før vi går hjem“ („Bevor wir nach Hause gehen“) handelt von einer heißen Partynacht, die nicht zu Ende gehen soll. Während die Nummer ordentlich Power hat, bleibt abzuwarten, ob sie die europäischen Zuschauer in der Originalsprache genauso mitreißt wie das dänische Publikum. Lund hat den Song selbst als „eine sauer-süße Süßigkeit“ beschrieben.

Rumänien (Startnummer 24)

Alexandra Capitanescu tritt mit einem Fetisch-Song für Rumänien an. Titel: „Choke me“ („Würge mich“) picture alliance / APA-Images | GEORG HOCHMUTH Alexandra Capitanescu tritt mit einem Fetisch-Song für Rumänien an. Titel: „Choke me“ („Würge mich“)

Alexandra Căpitănescu („Choke Me“): Aufsehenerregende Rocknummer (mit opernhaften Koloraturen), die das Zeug zum Skandal hatte, der dann aber nie richtig losbrach. „Choke me“ – also „Würg mich“ – romantisiere unnötig sexuelle Strangulation und sei gefährlich, da die Praxis zum Tod führen könne, meinten Aktivisten. Die Sängerin selbst beschwichtigte: Darum gehe es in dem Song doch gar nicht, sondern viel mehr um eine erdrückende Beziehung. Die EBU ließ den Song dann auch unbeanstandet im Rennen.

Frankreich (Startnummer 15)

Sopranistin Monroe aus Frankreich tritt mit dem Titel „Regarde!“ an dpa/Jens Büttner Sopranistin Monroe aus Frankreich tritt mit dem Titel „Regarde!“ an

Monroe („Regarde!“): Das französische Fernsehen schickt eine Pop-Arie ins Rennen. Die erst 17 Jahre alte Sopranistin Monroe Rigby, geboren in den USA (Salt Lake City), vertritt die Grande Nation mit hohen Tönen und viel Pathos. Genau wie der letztjährige ESC-Sieger JJ ist sie in der Opernwelt beheimatet, interessiert sich aber eben auch für Pop. Das Liebeslied enthält Stellen wie: „Sieh mich an, sieh dich selbst an/Das ist Liebe, sie trifft dich wie ein Blitz.“

Italien (Startnummer 22)

Hochzeits-Hymne: Sal Da Vinci aus Italien tritt mit dem Titel „Per sempre si“ an dpa/Jens Büttner Hochzeits-Hymne: Sal Da Vinci aus Italien tritt mit dem Titel „Per sempre si“ an

Sal Da Vinci („Per sempre sì“): Nostalgisch und zeitlos anmutende Pop-Ballade mit neapolitanischem Flair und 70er-Disco-Einflüssen. Auch thematisch ist das gefühlvolle Lied eher konservativ, handelt von einem Hochzeitsgelübde als Liebeserklärung – auf Deutsch: „Für immer Ja“. Sal Da Vinci (57) bekam, wie üblich, als Gewinner des Sanremo-Festivals das Recht, Italien beim ESC zu vertreten. Er sagte Ja und brennt für den Wettbewerb. Im Sommer 2024 war sein Song „Rossetto e caffè“ (Lippenstift und Kaffee) mal ein Tiktok-Trend; zahlreiche Clips mit dem Lied zeigten Nutzer beim Morgenritual, Partymachen oder Flirten – wichtig dabei meist: dramatisches Lippenstift-Auftragen.

Ukraine (Startnummer 7)

Leléka repräsentiert die Ukraine mit dem Titel „Ridnym“ Jessica Gow / TT Leléka repräsentiert die Ukraine mit dem Titel „Ridnym“

Leléka („Ridnym“): Die Komponistin und Jazzmusikerin Viktoria Leléka (35), die seit zehn Jahren in Berlin lebt, tritt mit einer Hymne an, die „An die Liebsten“ gerichtet ist (das bedeutet das ukrainische „Ridnym“). Der mehrsprachige Song versprüht Melancholie mit folkloristischen Elementen, kraftvollen Vocals und einer feen-artigen Erscheinung der Interpretin. Inhaltlich geht es um innere Stärke und die Kraft der Zuversicht in Zeiten von Zerfall und Unsicherheit.

Bulgarien (Startnummer 12)

Zwischen den Stühlen: Sängerin Dara vertritt mit „Bangaranga“ Bulgarien picture alliance / TT NYHETSBYRÅN | Jessica Gow/TT Zwischen den Stühlen: Sängerin Dara vertritt mit „Bangaranga“ Bulgarien

Dara („Bangaranga“): Darina Nikolaewa Jotowa (27) alias Dara aus Warna am Schwarzen Meer gehört zu den derzeit erfolgreichsten Sängerinnen Bulgariens. Ihr Beitrag ist kein typischer Dance-Song, denn in den Instrumental-Teilen verliert er immer wieder Tempo, steigert sich dann aber wieder. Manche meinen, das Lied klinge, als sei es aus mehreren Songs zusammengesetzt. Musikalisch ist der Song ein Mash-up aus Balkan-Beats, K-Pop und Club-Sounds. Der Titel bedeutet so viel wie „Aufruhr“. Das Wort „Bangaranga“ stammt aus dem jamaikanischen Kreolisch. Dara nutzt das Wort als Ausruf gegen gesellschaftliche Normen. Passend dazu heißt es im Text etwa auch „Willkommen zum Aufstand“ (also auf Englisch: „Welcome to the riot“). (dpa/mp)