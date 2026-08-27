In Deutschland und der Schweiz plant die Rostocker Band insgesamt 14 Konzerte. Als Special Guest ist auch eine andere Punkband aus Mecklenburg-Vorpommern mit dabei.

Die Band Feine Sahne Fischfilet aus Rostock geht 2027 wieder auf Tour. Unter dem Titel „Endlich auf Reisen“ sind vom 18. Februar bis zum 9. März insgesamt 14 Konzerte in Deutschland und der Schweiz geplant, wie das Management der Band jetzt mitteilte.

„Nach unserem völlig verrückten 20. Geburtstag in Rostock haben wir gerade mehr Bock denn je. Der Tag hat uns noch einmal richtig Schub gegeben“, teilte die Band vorab mit. Die Tour wird demnach die letzte große Runde zum aktuellen Album „Wir kommen in Frieden“, mit dem die Band den Sprung auf Platz eins der Charts schaffte. Bei sämtlichen Terminen ist den Angaben zufolge die Rostocker Punkband Dritte Wahl als Special Guest dabei.

Konzerte in neuen Städten und mit Sozialtickets

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Bei der Auswahl der Tourstädte lag der Schwerpunkt vor allem auf Orten, die die Band auf ihrer bisherigen Tour zum aktuellen Album noch nicht besucht hatte – darunter Ulm, Cottbus, Bremen, Bielefeld, Köln, Würzburg, Mannheim sowie Zürich. Zudem spielt die Band auf ihrer kommenden Tor in: Oberhausen, Jena, Lingen, Zwickau, Freiburg und Siegen, wie bei „Eventime“ ersichtlich ist.



Erstmals bietet die Band für die Tour ein begrenztes Kontingent an Sozialtickets zum ermäßigten Preis an. „Damit sollen auch Menschen die Konzerte besuchen können, die sich ein Ticket zum regulären Preis nicht leisten können“, heißt es in einer Mitteilung. Der Ticket-Vorverkauf für die Tour soll am Freitag starten. (dpa/mp)