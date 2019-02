Fans sind verwirrt: Sarah Lombardi und Oliver Pocher in der selben Badewanne?

Ischgl -

Was sind denn das für freizügige Einblicke?! Sarah Lombardi (26) achtet bei ihren Beiträgen auf Instagram eigentlich immer darauf, nicht allzu viel Haut zu zeigen.



Jetzt sendete sie aber Fotos aus dem Urlaub, welche die Sängerin in der Badewanne zeigen.

„Ist sie komplett nackt?“, wird sich wohl so mancher Follower fragen. Sollte man eigentlich annehmen, schließlich liegt die Schönheit in der Badewanne. Allerdings ist ihr Körper ab dem Dekolleté abwärts mit dichtem Schaum bedeckt.

Ist Sarah Lombardi komplett nackt?

Aufschluss bekommt der aufmerksame Nutzer jedoch, wenn er ein Bild weiter blättert (siehe Beitrag oben). Dort ist nämlich das zweite Bild der Serie zu sehen. Diesmal sieht man auch Sarahs ganzen Körper, da sie auf dem Badewannenrand sitzt und in die Kamera lächelt. So manchen wird es enttäuschen, aber offenbar hat sich Sarah einen knappen Bikini für das Fotoshooting angezogen. Anders hätten wir es von der jungen Mama aber auch nicht erwartet.

Sarah hat sich den Urlaub unterdessen reichlich verdient. Nach dem harten Training für „Dancing on Ice“ (hier lesen), kann Sarah Lombardi bedenkenlos mal ein paar Tage abspannen und einfach nur genießen.

Sarah Lombardi in derselben Badewanne wie Oliver Pocher

Wer genau hinsieht, wird auf den Bildern eine witzige Entdeckung machen. Denn Sarah liegt allem Anschein nach in derselben Badewanne, in der zu Valentin noch Oliver Pocher gelegen hat. Das Hotel Zhero im österreichischen Kappl ist bei den Promis gerade offenbar schwer angesagt.

Und natürlich hat TV-Moderator und Quatschkopf Oliver Pocher (40) sich seinen Fans auf Instagram splitterfasernackt in der Wanne gezeigt. Nur ein Strauß Rosen und etwas Schaum bedecken das Wesentliche. Lasziver Blick und „sexy” Biss auf den Zeigefinger inklusive.

Klar, dass sich Ollis Fans in den Kommentaren schlapp lachen über das Bild. „Du bist unglaublich”, „Wie geil bist du eigentlich” oder „Ich kann nicht mehr” heißt es in den Kommentaren.

Oliver Pocher genießt Urlaub mit Freundin Amira Aly

Offenbar genießt der 40-Jährige seinen Urlaub in den Bergen – in einem 5-Sterne-Hotel im österreichischen Ischgl. Im Heimatland seiner neuen Freundin also, Amira Aly (26).



Der erste gemeinsame öffentliche Auftritt von Oliver Pocher und Freundin Amira Aly. dpa Foto:

Die wird vermutlich auch die Fotografin dieses „erotischen” Bade-Traums sein. Zuletzt zeigten sich die beiden in München, hier stellte Oliver Pocher seine neue Freundin vor (hier noch einmal nachlesen).

Oliver Pocher tanzt 2019 bei „Let's Dance” mit

Die beiden haben sich schon vor längerer Zeit über Freunde kennengelernt, heißt es. Beide wohnen zusammen in Köln, wie die hübsche 26-Jährige mit ägyptischen Wurzeln zuletzt am Rande einer Gala in München erzählte.

Jetzt wissen wir also, wer dem Pocher nach dem Foto-Shooting den Strauß noch aus der Hand genommen hat.

Wie gut er sich erholt hat, werden wir übrigens ab dem 15. März bei RTL erfahren: Der Moderator tanzt nämlich in der neuen Staffel von „Let's Dance” mit (hier nachlesen, wer in diesem Jahr alles dabei ist).



„Als guter Tänzer ist es die beste Möglichkeit bei Helene Fischer früher oder später zu landen“, sagte der 40-Jährige sicher.



Bei seinen neuen Aufnahmen wird Helene sicher auch Lust bekommen.

(jv/mg)