Fans platzt der Kragen: Cathy Hummels irritiert mit mysteriösem Foto

München -

Mysteriöse Fotos und vielsagende Anspielungen in den Social Media-Accounts der Promis sind nichts Neues.

Oft kann man die Fans so schön auf die Folter spannen und die Gerüchteküche zum Brodeln bringen. Doch man sollte es nicht übertreiben.

So wie Cathy Hummels. Die Spielerfrau lässt ihre Fans in einem aktuellen Post trotz großer Ankündigungen vollkommen im Dunkeln tappen.

Auf einem Foto zeigt sich die modebewusste 30-Jährige mit einem Stirnband aus dunkelgrünem Samt. Das Accessoire weckt sofort die Aufmerksamkeit der Fans: Wo hat sie es gekauft? Ist es ein Turban? Ein Stirnband?

Hier lesen: Erst vor wenigen Tagen verärgerte Cathy Hummels ihre Fans mit einem Dirndl-Foto.

Cathy Hummels kündigt große Neuigkeiten an

Doch Frau Hummels schweigt. Daraufhin platzt einem Fan der Kragen: „Sorry, aber 100 Leute fragen nach dem Stirnband oder was auch immer und es kommt keine Antwort! Sowas nervt richtig“, wettert er.



„Wäre toll, wenn du dir neben deinen vielen Projekten auch mal Zeit für die Fragen deiner Follower nehmen würdest...“, betont ein Fan.

Dabei ist der Turban eigentlich nur eine Nebensache. Zu dem Foto schreibt Cathy nämlich: „So ein unfassbar toller Tag - ich kann es wirklich nicht abwarten euch zu erzählen, was wir heute alles so getrieben haben. Ich bin unglaublich stolz auf das was wir da die letzten Monate geschaffen haben ... nicht mehr lange und ich darf die Bombe ENDLICH platzen lassen.“

Über die Bedeutung müssen die Fans wohl erst einmal weiter grübeln. Mehr Details gibt es von dem Instagram-Star zunächst nicht.

In letzter Zeit musste Cathy sich bereits einigen Shitstorms stellen. Ein Foto von ihr mit schwarz angemaltem Gesicht regte ihre Fans besonders auf (hier lesen).