Experte erklärt: Darum sind die Kaulitz-Brüder logische Gottschalk-Nachfolger

„Hollywood in Halle“: Für viele kommt die Nachricht überraschend, dass die Kaulitz-Zwillinge bald „Wetten, dass..?“ moderieren werden. Ein Experte sieht allerdings viele wohlbekannte Muster.

Weltläufigkeit, Glamour und Mode-Statements: Mit den Kaulitz-Zwillingen als Moderatoren von „Wetten, dass..?” greift das ZDF nach Einschätzung eines Medienexperten Motive der Gottschalk-Jahre wieder auf.

„Das ZDF setzt erkennbar auf eine alte Traditionslinie: „Unsere Männer in Hollywood bringen Glamour nach Deutschland””, sagte Marcus S. Kleiner, Professor für Medien- und Kommunikationswissenschaft an der SRH University of Applied Sciences in Berlin, der Deutschen Presse-Agentur. Genau dieses Motiv sei schon bei Gottschalk zentral gewesen. „Die Kaulitz-Brüder sollen eine junge Version von Thomas Gottschalk darstellen”, sagte Kleiner.

Experte: Parallelen zwischen Gottschalk und Kaulitz-Brüdern

Gottschalk – der lange Jahre in den USA lebte – habe in seiner „Wetten, dass..?”-Zeit Weltläufigkeit in die Studios gebracht, so der Medienexperte. Diese Symbolik solle nun offenbar fortgeschrieben werden. „Hollywood in Halle – danach klingt dieser Plan”, sagte Kleiner. Die „Wetten, dass..?”-Ausgabe der Kaulitz-Zwillinge, die ebenfalls in den USA leben, soll im Dezember in Halle (Saale) produziert werden.

Kleiner sieht aber auch noch weitere Ähnlichkeiten. „Hinzu kommt, dass auch optisch sehr bewusst an bekannte Bilder angeknüpft wird”, meinte der Medien-Experte. „Die auffälligen Outfits, das Spiel mit Extravaganz – da gibt es schon starke Parallelen zwischen Thomas Gottschalk und den Kaulitz-Brüdern.”

Das ZDF hat offiziell bestätigt, dass die Brüder Bill und Tom Kaulitz (36), bekannt durch ihre Band Tokio Hotel, am 5. Dezember den Show-Klassiker „Wetten, dass..?” wiederbeleben werden. Gottschalk führte einst durch 154 Ausgaben der Samstagabendsendung. (dpa/mp)