Sechs Jahre nach dem „Megxit“ bahnt sich eine überraschende Wende an: Prinz Harry und Herzogin Meghan sollen mit Archie und Lilibet noch im August nach Großbritannien ziehen.

Prinz Harry und Herzogin Meghan sollen noch im August zurück nach Großbritannien ziehen. Joel Carrett/AAP/dpa

Große Aufregung in Großbritannien: Prinz Harry (41) und Herzogin Meghan (45) sollen mit ihren Kindern Prinz Archie (7) und Prinzessin Lilibet (5) noch in diesem Monat aus dem kalifornischen Montecito zurück ins Vereinigte Königreich ziehen. Das berichten „The Telegraph“ und „The Sun“. Offiziell bestätigt ist die Rückkehr bislang nicht.

Mehr als sechs Jahre nach dem von schweren Vorwürfen begleiteten Abschied aus der Königsfamilie wäre damit eine neue Annäherung möglich. König Charles III. (77) soll am Sonntag über die Pläne seines jüngeren Sohnes informiert worden sein. Wie lange die Sussexes in Großbritannien bleiben wollen, ist noch offen.

Harry und Meghan: Kinder sollen in Großbritannien zur Schule gehen

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Harry und Meghan äußerten sich zunächst nicht zu den Berichten. Demnach sollen Archie und Lilibet bereits ab September eine britische Schule besuchen.

Harry hatte im Mai vergangenen Jahres in einem emotionalen BBC-Interview seinen Wunsch nach einer Versöhnung mit seiner Familie bekräftigt. Dabei verwies er auch auf die im Februar 2024 bekannt gewordene Krebserkrankung seines Vaters. Das Leben sei kostbar, sagte Harry damals.

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Im September 2025 traf der Prinz Charles in dessen Londoner Wohnsitz Clarence House. Im Juli brachte Harry erstmals seit Jahren auch Archie und Lilibet zu einem Heimatbesuch mit und besuchte Charles und Königin Camilla (79). Was dort besprochen wurde, ist unbekannt. Laut „Telegraph“ war ein Umzug damals noch kein Thema.

Lange hatte Harry eine Rückkehr wegen Sicherheitsbedenken um seine Kinder ausgeschlossen. Erst im vergangenen Jahr scheiterte er vor einem Berufungsgericht mit seinem Einspruch gegen eine Entscheidung des Innenministeriums. Danach erhalten Harry und seine Familie bei Besuchen nicht automatisch denselben Sicherheitsstatus wie andere Royals.

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Welche Rolle Prinz William (44) und dessen Frau Kate (44) bei der Entscheidung spielen, ist nicht bekannt. Harry und William, deren Mutter Diana 1997 bei einem Autounfall starb, sollen seit Jahren kaum Kontakt haben. Vor dem Bruch galten beide Paare als die jungen, modernen „Fab Four“ des Königshauses.

Harry und Meghan: So kam es zum Bruch mit den Royals

Vor dem Anfang 2020 vollzogenen „Megxit“ waren Harry und Meghan bei vielen Royal-Fans beliebt. Ihre Hochzeit im Mai 2018 galt als modernes Märchen. Hinter den Kulissen entfremdete sich das Paar jedoch zunehmend von der Familie. Über die Gründe erschienen später zahlreiche Bücher.

Harry und Meghan erklärten ihren Rückzug mit dem Wunsch nach einem selbstbestimmteren Leben, erhoben danach aber auch schwere Vorwürfe. Bei Oprah Winfrey beschuldigten sie den Palast unter anderem des Rassismus und mangelnder Unterstützung. Es folgten eine Netflix-Dokumentation und Harrys Memoiren von 2023, in denen er intime Familienangelegenheiten und seinen früheren Drogenkonsum öffentlich machte. Zudem führte er einen jahrelangen Rechtsstreit gegen britische Boulevardmedien.

Die Psychologin und Autorin Martina Lackner sagte zuletzt der Deutschen Presse-Agentur, Meghans öffentliche Wahrnehmung sei seit Jahren „ziemlich schlecht“. Dabei spiele auch Sexismus eine Rolle: Erfolgreiche und selbstbewusste Frauen würden härter beurteilt als Männer mit vergleichbarem Verhalten.

Hinzu komme Meghans besondere Ausgangslage. Sie sei die erste nicht weiße Person in der engeren royalen Familie gewesen und als Amerikanerin, Schauspielerin und bereits geschiedene Frau in eine sehr traditionelle Institution gekommen. „Sie war Außenseiterin und ist es bis heute geblieben“, sagte Lackner.

Harry und Meghan: Keine Rückkehr als arbeitende Royals

An der Rollenverteilung im Königshaus soll der Umzug nichts ändern. Charles und Camilla führen das Erbe der 2022 gestorbenen Queen Elizabeth II. fort. William und Kate gelten als beliebtes künftiges Königspaar. Kate wird von vielen Royal-Fans zudem als emotionale Nachfolgerin von Diana gesehen, die einst als „Königin der Herzen“ galt.

Harry und Meghan sollen weiterhin als Privatpersonen leben. Eine Rückkehr in den Kreis der arbeitenden Royals ist laut den Berichten nicht vorgesehen. Auch eine erneute Verwendung der Anrede „Königliche Hoheit“ gilt als unwahrscheinlich.

Prinz Harry (r.) und sein Vater, der damalige Prinz Charles, 2018 in London. Matt Dunham/AP POOL/dpa

Meghan will dem „Telegraph“ zufolge ihr angeblich florierendes Geschäft mit ihrer Lifestyle-Marke weiterführen. Harry hätte in Großbritannien wieder mehr Zeit für seine Stiftungen und Wohltätigkeitsveranstaltungen.

Geld aus der Staatskasse soll das Paar nicht erhalten. Wohnen wollen Harry und Meghan den Berichten zufolge außerhalb Londons – und nicht auf einem Anwesen der königlichen Familie. (dpa/mp)