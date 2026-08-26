Der ehemalige „Tatort“-Kommissar Andreas Hoppe („Kopper“) ist im Alter von 66 Jahren gestorben. Wie die Agentur Engelspost unter Berufung auf Hoppes Familie mitteilte, starb Hoppe bereits am 17. August unerwartet. Der Schauspieler lebte in Berlin.

Nach Angaben des SWR spielte Hoppe von 1996 bis 2018 den Kommissar Mario Kopper im Ludwigshafener „Tatort“ an der Seite von Ulrike Folkerts alias Lena Odenthal. Insgesamt war er demnach in insgesamt 57 „Tatort“-Folgen zu sehen. Nach 21 Jahren endete Hoppes „Tatort“-Zeit Anfang 2018 mit dem Fall „Tatort - Kopper“.

Er spielte „Kopper“ im „Tatort“ Ludwigshafen

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„Ich bin zutiefst erschüttert, dass mein Kollege und Freund Andi verstorben ist. Uns verbinden nicht nur 21 Jahre 'Tatort' Ludwigshafen, Lena und Kopper, wir kannten uns bereits aus den Jahren 1982 bis 1986, waren wir doch an der selben Schauspielschule, in der selben Schauspielklasse, haben zusammen die ersten Schritte Richtung Bühne gewagt“, sagte Folkerts laut Mitteilung. „Ich bin traurig, Andi, das war viel zu früh, Du warst so ein besonderer Typ! Mein tiefes Mitgefühl für all diejenigen, die zuletzt ganz nah bei Dir waren! Ciao Kopper.“ (dpa)