Ex-Mann von Cardi B.: Rapper vor Hotel angeschossen!

Vor einem Hotel in Florida fallen Schüsse: US-Rapper Offset (34), Ex von Cardi B., wird verletzt und muss ins Krankenhaus. Die Polizei vermeldet zwei Festnahmen.

„Wir können bestätigen, dass Offset angeschossen wurde und sich derzeit im Krankenhaus in ärztlicher Behandlung befindet“, sagte ein Sprecher dem US-Sender ABC News sowie dem Branchenmagazin „Variety“. „Sein Zustand ist stabil und er wird engmaschig überwacht.“

Befreundeter Rapper von Cardi B.s Ex Offset bereits erschossen

Der Vorfall ereignete sich laut Polizei am Montagabend im US-Bundesstaat Florida vor einem Hotel und Casino, wie der Sender ABC News berichtete. Es seien zwei Menschen festgenommen worden, die Ermittlungen würden andauern, hieß es. Weitere Details wurden zunächst nicht bekannt.

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Offset, der bürgerlich Kiari Kendrell Cephus heißt, war früher mit der Sängerin Cardi B verheiratet und hat mit ihr drei gemeinsame Kinder. Er wurde als Teil des Grammy-nominierten Hip-Hop-Trios Migos bekannt, die mit Hits wie „Versace“, „Bad and Boujee“ und „MotorSport“ Erfolge feierte. Im November 2022 war ein anderes Migos-Mitglied, der Rapper Takeoff, in der texanischen Stadt Houston erschossen worden. Ein 33-jähriger Mann wurde später wegen Mordes angeklagt. (dpa/mp)