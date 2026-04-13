Esther Schweins verletzt: Ungeplantes Aus bei „Let’s Dance“

Ärgerlich! Esther Schweins muss das Tanzparkett von „Let’s Dance“ vorzeitig verlassen. Laut „RTL.de“ sind zwei gebrochene Rippen der Grund für das Tanz-Aus der Schauspielerin nach fünf Runden.

Zusammen mit Tanzprofi Massimo Sinató habe sie Jury und Zuschauer in der vergangenen Show begeistert – obwohl sie schon seit einigen Wochen mit verletzten Rippen tanze. Die 19. Staffel der Tanzshow hatte am 27. Februar auf RTL begonnen.

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Auf dem Instagram-Account von „Let’s Dance“ hieß es, eine der zwei gebrochenen Rippen habe sich verschoben, „sodass es zu risikoreich für sie ist, weiterzumachen“ – nach ärztlichem Rat. „Gute Besserung liebe Esther und danke, dass du ein Teil von ,Let’s Dance‘ warst und so vielen Frauen Mut gemacht hast.“ (mp/dpa)