ESC-Siegessong „Bangaranga“: Das bedeutet der Titel

Viele tanzen jetzt zu dem ESC-Siegessong „Bangaranga” der Bulgarin Dara. Doch „Bangaranga” ist keineswegs ein bulgarisches Wort. Was bedeutet denn der mystische Titel?

„Ich hoffe, dass alles, was wir gemacht haben, euch gefallen hat und ihr ‚Bangaranga‘ gefühlt habt”, sagt Gewinnerin Dara aus Bulgarien nach Bekanntwerden der Punktezahl für ihr Lied „Bangaranga” beim Finale des European Song Contest 2026 in Wien.

Die 27-Jährige bezeichnet „Bangaranga” als ein Gefühl für „innere Kraft und Energie”, womit der Mensch seine Ängste überwinden könne. „Wenn du in Harmonie mit dir selbst bist, mit der Natur und der Welt, dann kannst du alles erreichen”, erläutert Dara.

ESC-Siegessong: „Bangaranga” bedeutet „Aufruhr”

Das Wort „Bangaranga” stammt aus dem jamaikanischen Kreolisch. Es bedeutet etwa „Aufruhr”, „Chaos”, „Durcheinander”.

Das könnte Sie auch interessieren: Jendrik aus Hamburg beim ESC: „Wie war das, ein ganzes Land zu enttäuschen?“

„Bangaranga ist der Augenblick, in dem du Liebe statt Angst wählst”, erläutert Dara und ruft dazu auf: „Umarmt euch und nehmt euch so, wie ihr seid.” (dpa/mp)