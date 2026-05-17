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Dara aus Bulgarien hat mit dem Lied „Bangaranga“ den 70. Eurovision Song Contest gewonnen.

Dara aus Bulgarien hat mit dem Lied „Bangaranga“ den 70. Eurovision Song Contest gewonnen. Foto: picture alliance/dpa/APA | Georg Hochmuth

  • Sofia

ESC-Siegessong „Bangaranga“: Das bedeutet der Titel

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Viele tanzen jetzt zu dem ESC-Siegessong „Bangaranga” der Bulgarin Dara. Doch „Bangaranga” ist keineswegs ein bulgarisches Wort. Was bedeutet denn der mystische Titel?

„Ich hoffe, dass alles, was wir gemacht haben, euch gefallen hat und ihr ‚Bangaranga‘ gefühlt habt”, sagt Gewinnerin Dara aus Bulgarien nach Bekanntwerden der Punktezahl für ihr Lied „Bangaranga” beim Finale des European Song Contest 2026 in Wien.

Die 27-Jährige bezeichnet „Bangaranga” als ein Gefühl für „innere Kraft und Energie”, womit der Mensch seine Ängste überwinden könne. „Wenn du in Harmonie mit dir selbst bist, mit der Natur und der Welt, dann kannst du alles erreichen”, erläutert Dara.

ESC-Siegessong: „Bangaranga” bedeutet „Aufruhr”

Das Wort „Bangaranga” stammt aus dem jamaikanischen Kreolisch. Es bedeutet etwa „Aufruhr”, „Chaos”, „Durcheinander”.

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„Bangaranga ist der Augenblick, in dem du Liebe statt Angst wählst”, erläutert Dara und ruft dazu auf: „Umarmt euch und nehmt euch so, wie ihr seid.” (dpa/mp)

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