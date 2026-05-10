ESC-Feierlichkeiten ab Sonntag: Teilnahme Israels umstritten

Die Party beginnt. Eine Woche lang wird der Eurovision Song Contest (ESC) die Stadt Wien prägen. Es gelten strenge Sicherheitsauflagen.

Mit einer Eröffnungszeremonie startet an diesem Sonntag (17 Uhr) der 70. Eurovision Song Contest (ESC) in Wien. Dabei werden die Künstler aus 35 Nationen zusammen mit ihren Delegationen über einen 200 Meter langen türkisfarbenen Teppich vom Burgtheater zum Wiener Rathaus gehen. Dort wollen sie sich auf einer Bühne dem Publikum präsentieren. Es werden mehr als 10.000 Fans erwartet.

Israels Teilnahme am ESC stark umstritten

Die ESC-Wettbewerbe beginnen am Dienstag mit dem ersten Halbfinale. In dieser Runde tritt auch Israel an, dessen Teilnahme wegen des israelischen Vorgehens im Gazakonflikt stark umstritten ist. Für Deutschland geht Sarah Engels mit dem Song „Fire“ ins Rennen. Sie muss sich nicht eigens fürs Finale am Samstag qualifizieren, sondern ist für die Endrunde gesetzt.

Aufgrund der brisanten internationalen Lage gelten für den ESC strenge Sicherheitsmaßnahmen. Zu den Shows in der Stadthalle dürfen keine Taschen mitgebracht werden. Zahlreiche Überwachungskameras wurden montiert. Die Polizei ist in der ESC-Woche täglich mit mehreren Hundert Beamten im Einsatz. Am Finaltag wird die wohl größte propalästinensische Demonstration stattfinden.

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Nach dem Sieg des Countertenors JJ in Basel ist Wien zum dritten Mal Ort des Musik-Spektakels. Diesmal schickt Österreich den 19 Jahre alten Sänger Cosmó mit dem Song „Tanzschein“ ins Rennen. (dpa)