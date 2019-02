Erwischt: Ex-„Bachelor“- und „Love Island“-Zicke schmust auf Mallorca

Palma de Mallorca/Hamburg -

Er berührt liebevoll ihre Wange, sie zieht ihn sanft näher zu sich. Eine anschließende Umarmung dauert gefühlt eine Ewigkeit – und zeigt das ganze Glück von Janina Celine Jahn (24). Wow, das hübsche Hamburger It-Girl ist endlich wieder glücklich vergeben!

Janina wer? Sie war die Zicke der letztjährigen „Bachelor“-Staffel von Daniel Völz (34, hier mehr zu dessen speziellen Verhältnis zu Janina Celine nachlesen) – und der aktuelle „Bachelor“ Andrej Mangold (32) hätte sie wahrscheinlich direkt aussortiert. Danach suchte sie auch für RTL2 auf „Love Island“ ohne Erfolg nach einem Freund (hier mehr zu Janina Celine dort nachlesen).



Aber auch eine Janina Celine findet ihren passenden Deckel.

Denn die Hamburgerin ist frisch verliebt – jetzt tauchte auch das erste Foto mit ihrem neuen Freund beim Online-Portal „Boulewahr.de“ auf. Diese entstanden am Flughafen von Palma de Mallorca, von dem sie zurück in die Heimat flog.

Janina Celine bestätigt neue Beziehung

„Eigentlich wollten wir unsere Beziehung erstmal fernab der Öffentlichkeit angehen. Aber klar, das ist mein Freund – und wir sind happy“, bestätigt die hübsche Blondine.

Herzliche Umarmung zum Abschied... Die beiden werden sich sichtlich vermissen. Boulewahr.de Foto:

War das etwa schon der erste Liebesurlaub? „Nein“, erklärt Janina Celine. „Er lebt auf Mallorca und arbeitet auch dort. Wir kennen uns schon sehr lange über unsere Familien und Freunde. Jetzt habe n wir uns nochmal ganz anders kennengelernt und festgestellt, dass da mehr ist.“

Zwischen Janina Celine und Bachelor Daniel Völz krachte es ordentlich. MG RTL D Foto:

Sie betont aber auch, beide wüssten noch nicht, wie ernst es ihnen ist: „Wir sind gerade sehr happy, wollen uns aber Zeit geben.“

Janina Celine machte auch bei „Love Island“ mit

Pikante Fügung: Die Bilder sind auf der Urlaubsinsel Mallorca entstanden. Noch vor etwa sechs Monaten flirtete Janina Celine genau dort in der Villa von „Love Island“ (hier mehr dazu nachlesen). Das ist jetzt nicht mehr nötig.

Janina Celine bei Love Island. © RTL II/Magdalena Possert Foto:

Übrigens: Janina Celine fliegt in wenigen Tagen von Hamburg aus nach Australien. Dort wird die Abenteuerin nämlich auf unbestimmte Zeit leben – und zwar nicht (nur) privat. „Ich starte dort ein sehr spannendes Projekt, das mein Leben komplett auf den Kopf stellen wird. Ich will nicht einfach nur kurz- oder langfristig dorthin auswandern, sondern was ganz Neues wagen. Dazu werde ich in den nächsten Tagen noch mehr erzählen.“

Wie wird diese Trennung auf Zeit ihre noch frische Partnerschaft vertragen? „Das wird sich zeigen. Wir beide sind uns bewusst, dass das nicht leicht wird. Aber wir kennen einander ja nicht erst seit gestern. Das stärkt unsere Beziehung natürlich“, ist sich Janina Celine sicher.

