Sechs Jahre nach seinem Klinikaufenthalt spricht der ehemalige „The Voice Kids“-Coach und H-Blockx-Frontmann Henning Wehland auf Instagram offen über seine Alkoholsucht. Ein Vorher-Nachher-Foto zeigt außerdem, wie sehr sich sein Äußeres verändert hat.

Henning Wehland bei der Verleihung zum Deutschen Musikautorenpreis 2019. Heute sieht er ganz anders aus. (Archivbild) picture alliance / Eventpress | Eventpress Radke

Bereits vor einigen Jahren hatte Henning Wehland öffentlich gemacht, dass er alkoholkrank ist und sich deshalb in einer Klinik behandeln ließ. Nun veröffentlichte er auf Instagram ein Vorher-Nachher-Bild aus der Zeit vor und nach seinem Entzug.

Den Durchbruch feierte der 54-Jährige 1994 mit den H-Blockx und ihrem Debütalbum „Time To Move“. Die Band gilt als Vorreiter des Crossover. Zwischen 2012 und 2019 legte sie eine Bühnenpause ein, nachdem unter anderem Bassist Stephan Hinz ausgestiegen war. In dieser Zeit veröffentlichte Wehland sein Soloalbum „Der Letzte an der Bar“, übernahm das Management von Pohlmann und The BossHoss und wurde Coach bei „The Voice Kids“.

Henning Wehland hatte „dunkle Zeiten“

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Während der Bandpause zog sich Wehland weitgehend aus der Öffentlichkeit zurück. Er litt unter Depressionen, die nach eigenen Angaben mit seinem starken Alkoholkonsum zusammenhingen. Er selbst spricht von „dunklen Zeiten“. Der Klinikaufenthalt liegt inzwischen sechs Jahre zurück. „Heute bin ich über vier Jahre nüchtern und ein anderer Mensch“, schreibt er in seinem aktuellen Instagram-Beitrag.





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„Ich musste auf etwas verzichten, von dem ich dachte, dass ich ohne es nicht leben könnte, um etwas zu bekommen, wonach ich 50 Jahre gesucht hatte“, schreibt Wehland weiter. Auch äußerlich habe sich durch die Behandlung vieles verändert.

2019 feierten die H-Blockx ihr Comeback. Anfang 2026 erschien mit „Fillin the Blank“ sogar ein neues Studioalbum. (js)