Bekannt wurde sie als „Julie“ in der Erfolgsserie „Friends“. Nun wandte sich die Schauspielerin Lauren Tom auf Instagram mit einem bewegten Aufruf an ihre Fans.

„Ich möchte heute eine schwere Nachricht mit euch teilen“, beginnt der Instagram-Post der Schauspielerin, in der sie Bilder ihrer Tochter Ellie zeigt. Die 25-Jährige kämpfe derzeit gegen ein Osteosarkom – eine Form von Knochenkrebs.

„Meine Familie und ich tun alles, was wir können, um ihre Heilung zu unterstützen“, schreibt Lauren Tom weiter. Ein Osteosarkom ist der häufigste bösartige Knochentumor und entsteht häufig direkt in Nähe zum Kniegelenk.

Tochter von „Friends“-Star Lauren Tom ist an Knochenkrebs erkrankt

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Die US-Schauspielerin dankt Freunden, Familie sowie den beteiligten Ärzten und Pflegekräften für ihre „anhaltende, grenzenlose Unterstützung, Liebe und Fürsorge“. Aber: „Wir haben einen langen Weg vor uns“.

Daher wendet sie sich mit einer Bitte an ihre 145.000 Follower: „Wärt ihr so lieb, Ellie in eure Gebete für eine vollständige Genesung einzuschließen?“ Ihre Tochter sei „eine wunderbare, tiefgründige, einfühlsame, weise, starke, mutige, intelligente und humorvolle Seele. Wunderschön – innen wie außen“, schreibt die 64-Jährige.

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Lauren Tom wurde einem breiten Publikum vor allem in den 1990er-Jahren durch ihre Rolle als „Julie“ in der Serie „Friends“ bekannt. Dort spielte sie die Freundin der Hauptfigur „Ross Geller“. Neben ihrer Arbeit als Schauspielerin ist sie auch als Synchronsprecherin tätig und wirkte in zahlreichen weiteren Film- und Fernsehproduktionen mit. (mwi)