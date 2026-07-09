Die Schlagersängerin Pia Malo spricht erstmals öffentlich über ihr persönliches Geheimnis – ihre Perücke. Für sie ist es das „emotional schwierigste Thema”.

Pia Malo singt auf der Bühne der Schlagernacht des Jahres 2025. Nun ist die Sängerin aufgrund ihres neuen Instagram-Videos in den Schlagzeilen. (Archivbild) picture alliance / Geisler-Fotopress | Michael Kremer

Schlagersängerin Pia Malo hat sich erstmals öffentlich ohne Perücke gezeigt. Die 44-Jährige, die seit rund 30 Jahren auf der Bühne steht und die Tochter von Olaf Malolepski („Olaf der Flipper“) ist, macht damit offenbar auf das Thema Haarverlust aufmerksam – ihren Instagram-Beitrag versah sie mit den Hashtags „Haarausfall“ und „Haarverlust“.

„Hallo, hier ist eure Pia Malo und das ist nicht die Realität“, beginnt die Sängerin ihr Video. Anschließend nimmt sie ihre blonde Perücke ab. Darunter kommen ihre ebenfalls blonden, deutlich kürzeren Haare zum Vorschein, die zu einem Zopf gebunden sind.

Ihre echten Haare sind deutlich kürzer als die Perücke. „Ich kann euch gar nicht beschreiben, wie viel Mut es mich kostet, dieses Video zu posten“, schreibt sie zu dem Clip.

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Pia Malo: „Hören wir auf mit Bodyshaming”

In der Bildunterschrift erklärt Malo außerdem, dass sie das Tragen der Perücke in den vergangenen zwei Jahren geheim gehalten habe. Sie habe sich „verstecken“ wollen – damit sei nun Schluss. Es sei ihr wichtig, bestimmte Themen zu normalisieren. Bodyshaming müsse aufhören; stattdessen sollten Menschen den Mut anderer feiern und sich gegenseitig unterstützen. „Lasst uns ein bisschen liebevoller miteinander sein.“

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In dem Video kündigt Malo außerdem ein Interview in der SWR-Sendung „Landesschau“ an. Darin will sie erstmals über den Hintergrund ihrer Perücke und die Gründe für ihren öffentlichen Schritt sprechen. (js)

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