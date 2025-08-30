Elton hört bei RTL-Show auf – das ist sein Nachfolger!

„Drei gegen Einen – Die Show der Champions“ ohne Elton? Der Publikumsliebling verlässt nach vier Folgen die Show, bestätigt RTL nun offiziell! Doch für Ersatz ist schon gesorgt: Jan Köppen (42) kämpft in den nächsten Ausgaben am 27. September und 4. Oktober mit Jens „Knossi“ Knossalla und Tim Mälzer im Team.

„Er kann Ninja, er kann Top Dog und hat Dschungelerfahrung. Das perfekte Match mit Garantie auf beste Unterhaltung“, begründet RTL die Entscheidung für Köppen. Denn der moderierte schon Formate wie „Ninja Warrior Germany“ und „Top Dog Germany“ und ist seit 2023 fest beim „Dschungelcamp“ dabei.

Köppen selbst ist stolz, neben Mälzer und Knossalla Teil des Teams zu sein. Er sagte: „Natürlich ist das in einer sportlichen Sendung mit den beiden Pappnasen nicht unbedingt ein Vorteil, aber ich glaube, wir haben die Kompetenzen gut verteilt und uns stark geschlagen.“

In den neuen Folgen von „Drei gegen Einen – Die Show der Champions” ersetzt Jan Köppen (Mitte) Publikumsliebling Elton. RTL / Jörn Strojny In den neuen Folgen von „Drei gegen Einen – Die Show der Champions” ersetzt Jan Köppen (Mitte) Publikumsliebling Elton.

Sportliche Wettkämpfe, Gedächtnisaufgaben oder Geschicklichkeitsproben: In jeder Folge messen sich die Teilnehmer in verschiedenen Disziplinen. Das Ziel: Die Champions besiegen und bis zu 50.000 Euro gewinnen. In der Show treffen Herausforderer mit Wissen, Muskeln und Können aufeinander, auch Kinder oder Tiere haben bereits mitgemischt. (mp)